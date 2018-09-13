Revo Uninstaller Pro 4.0 — крупное обновление инструмента удаления программ

Выпущена новая версия Revo Uninstaller Pro, популярного инструмента для удаления программ и оптимизации работы системы.

Revo Uninstaller Pro — это серьезный инструмент, служащий для полного удаления любых сторонних программ из операционной системы Windows. Если после удаления программ стандартными средствами операционной системы остается много ненужного, то Revo Uninstaller не оставит и следа. Также в программу входит несколько инструментов, которые позволяют очистить компьютер от ненужных файлов. В результате, система избавится от массы ненужного — освободится место и, может быть, повысится производительность.

В этой версии обновлен интерфейс программы. Реализована новая базовая тема оформления и изменена структура главного окна программы, а также предпринята масса мелких улучшений и оптимизаций интерфейса (к примеру, в некоторые места добавлены новые кнопки для быстрого доступа к функциям). Обновленный интерфейс призван немного освежить внешний вид программы и сделать его более удобным.

Немного обновленный интерфейс Revo Uninstaller Pro

Обновление не осовременило интерфейс — он по-прежнему выглядит несколько устаревшим и не собирается меняться. Аудитория программы ценит то, что внутри и не требует от программ такого толка следования тенденциям в оформлении интерфейсов.

Важным улучшением Revo Uninstaller 4.0 являются 3 новых модуля:

«Приложения Windows» — модуль позволяет удалять программы типа приложений Windows Store.

«Расширения браузеров» — модуль для удаления расширений популярных браузеров.

«Очистка истории» — модуль для удаления различной пользовательской истории использования программ и сервисов. Комбинированная функциональность нескольких старых модулей очистки.

В новой версии Revo Uninstaller Pro улучшена очистка от остатков удаленных программ, добавлена возможность возобновления удаления программы, прерванного перезагрузкой компьютера, добавлена возможность объединения логов отслеживания устанавливаемых программ, реализована интеграция в контекстное меню операционной системы.

Кроме того, предпринято множество мелких улучшений во всех модулях программы. Это новые кнопки для более эффективного доступа к некоторым функциям, ряд улучшений работы с логами, улучшенное обращение к утилитам операционной системы Windows, оптимизировано обновление результатов работы различных инструментов и т. п.

Также в этой версии упразднена совместимость с операционной системой Windows XP.

Остается напомнить, что программа распространяется на коммерческой основе. Существует и урезанная бесплатная редакция, которая, впрочем, не обновилась.