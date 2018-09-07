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Tor Browser 8.0 — крупное обновление конфиденциального браузера 07.09.2018

Tor Browser 8.0 — крупное обновление конфиденциального браузера

The Tor Project выпустила крупное обновление своего браузера Tor Browser.

Tor Browser — это браузер на основе Firefox с рядом дополнительных мер для обеспечения конфиденциальности пользователя. Работает на основе распределенной сети серверов, поддерживаемых энтузиастами по всему миру. Рассчитан на повышение анонимности и борьбу с цензурой. Позволяет скрывать реальные параметры подключения, обходить блокировки, а также обеспечивает доступ к ресурсам в псевдо-домене onion. Кроме прочего, считается очень простым и очень медленным инструментом для обхода любых блокировок.

Основным изменением Tor Browser 8.0 является переход проекта на рельсы Firefox 60. Так как предыдущие версии были основаны на Firefox 52, то накопленные изменения в значительной степени меняют многие аспекты работы программы. Между этими релизами Firefox произошло огромное обновление браузера, которое дало новый интерфейс, обновление ряда функций, поддержку новых технологий и дополнения на основе WebExtensions (с упразднением поддержки XUL). Такие же изменения унаследовал и Tor Browser.

Интерфейс Tor Browser 8.0
Интерфейс Tor Browser 8.0

Кроме того, в этой версии обновлены встроенные компоненты, котрые и обеспечивают функциональность повышенной конфиденциальности (Tor 0.3.3.9, OpenSSL 1.0.2p, Libevent 2.1.8, Torbutton 2.0.6, Tor Launcher 0.2.16.3, HTTPS Everywhere 2018.8.22, NoScript 10.1.9.1, meek 0.31, obfs4proxy 0.0.7).

Другим заметным улучшением является функция получения новых мостов (узлы, затрудняющие блокировку Tor) прямо из браузера. Раньше для получения списка новых узлов требовалось писать письмо, что было, мягко говоря, не очень удобно. Теперь же достаточно обратиться к специальной функции запроса моста в окне сетевых настроек Tor.

Функция запроса новых мостов
Функция запроса новых мостов

Также в Tor Browser 8.0 включен новый мастер знакомства с программой. Это краткий курс, объясняющий основы работы с программой и ее отличия от обычных браузеров. Увы, на русский язык не переведен.

Остается добавить, Tor Browser больше не совместим с операционными системами Windows XP и Vista. Для работы программы требуется Windows 7 или новее.

Скачать Tor Browser 8.0 для Windows

БесплатноРазмер: 53.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Tor Browser 8.0 для GNU/Linux

БесплатноРазмер: 71.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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