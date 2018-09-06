uTorrent Web — торрент-клиент для браузера с упором на видео

Bittorrent Inc., знаменитый разработчик торрент-технологий, выпустил первую публичную версию программы uTorrent Web.

uTorrent Web — это новый и очень простой торрент-клиент, рассчитанный на воспроизведение видео прямо в браузере. Программа не имеет отдельного окна, работает в любом современном браузере и способна проигрывать видео- и аудио-файлы из торрент-раздач прямо во время их загрузки.

Новинка разработана BitTorrent Inc. и является альтернативой классическому и полнофункциональному uTorrent. Авторы говорят про эпоху стриминговых сервисов и надеятся на пользователей, предпочитающих простейшие решения и использующих торрент, в основном, для загрузки фильмов и клипов.

Видеоплеер в uTorrent Web

uTorrent Web очень простой инструмент. При загрузке торрент-файла или обращении к magnet-ссылке тут же начинается загрузка раздачи. Если обнаруживается видео- или аудио-файл, то встроенный плеер предлагает начать воспроизведение. И хотя программа заточена под видео, она прекрасно скачивает любые другие раздачи так же, как и любой другой клиент. Добавление в программу уже загруженных торрент-файлов осуществляется обычным перетаскиванием. Встроенный же поиск торрентов просто обращается к Google и подставляет к запросу пользователя слово torrent.

Интерфейс uTorrent Web

uTorrent Web устанавливается как обычное приложение, но весь интерфейс присутствует исключительно в браузере. Обратите внимание, что даже после закрытия браузера загрузка активных раздач не прекращается и для их остановки нужно выйти из программы через иконку в трее.

У приложения есть необходимый минимум настроек: несколько опций поведения программы (язык интерфейса, автозапуск, очистка кэша…) и регулировка скорости скачивания и раздачи. Никаких других настроек там нет.

Конечно же, программы от BitTorrent Inc. никогда не обходятся без рекламы — воспроизведение фильма может быть прервано вставкой видеоролика. Другой рекламы, кроме этой и 2-х партнерских предложений в установщике, пока не выявлено.