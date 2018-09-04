Google Chrome 69 — новый интерфейс и 10-летний юбилей браузера

Компания Google, празднующая в эти дни 10-летие своего браузера, выпустила важное обновление для Google Chrome. Специально к юбилею разработчики выпустили богатое обновление с рядом по-настоящему заметных улучшений: расширенная работа с паролями, ответы в адресной строке и, конечно же, новый интерфейс.

Обновление интерфейса Google Chrome призвано освежить внешний вид браузера и сделать его более современным. Спокойные цвета и скругленные формы — две основные характеристики нового стиля. Это единый новый облик браузера для всех поддерживаемых платформ.

Новый интерфейс в Google Chrome 69

В этой версии полностью изменено оформление главной панели браузера. На смену резким углам пришли скругленные формы, а цветовое оформление стало значительно менее контрастным, мягким. Вкладки имеют округлую форму с аккуратным разграничением цветом между соседствующими элементами; реализована новая кнопка создания вкладки, адресная строка также стала округлой; подсветка активных элементов осуществляется округлым фоном. Все это оформлено в новой, аккуратной цветовой гамме без резких переходов прошлого интерфейса. Получилось значительно более современное оформление без резких форм, рамок и со спокойными цветами. Единственным изменением, касающимся структуры, является перемещение иконки профиля из верхней части шапки на одну линию с адресной строкой.

Подавляющее большинство пользователей, которые успели опробовать обновленный интерфейс Google Chrome 69 еще на стадии тестирования, отзываются об изменениях сугубо положительно. Часто изменения в интерфейсе популярной программы оказываются неоднозначными, но это явно не тот случай и новое оформление должно понравиться самой широкой аудитории.

Новый интерфейс в Google Chrome 69 для Android

Другое важное изменение — значительно улучшенная работа с паролями. Теперь, при регистрации на каком-нибудь сайте, браузер будет предлагать использовать безопасный, специально сгенерированный пароль. Все пароли сохраняются в облако и доступны на всех устройствах пользователя. Обратите внимание, что данная функция может быть активна не у всех пользователей браузера (видимо, развертывается постепенно).

Еще одним полезным нововведением Google Chrome 69 являются ответы в адресной строке. Теперь браузер ответит на многие вопросы прямо в адресной строке, без необходимости посещения сайта. К примеру, при наборе слова «погода» отобразится прогноз с информативной иконкой, а запрос «сколько лет Биллу Гейтсу» покажет возраст числом. На практике это бывает довольно удобно. Кстати говоря, такая же функция довольно давно присутствует в Яндекс.Браузере, где хорошо себя зарекомендовала.

Умные ответы в адресной строке

Новое оформление и пара улучшенных функций могут показаться не очень-то крупным обновлением. Но для браузера с миллиардной аудиторией и крайне осторожными функциональными нововведениями — это довольно важный шаг, способный в значительной степени повлиять на его популярность.

А ещё у Google Chrome день рождения. 10 лет назад, 1 сентября 2008 года, вышла первая бета-версия, познакомившая пользователей с браузером, который теперь стал самым популярным в мире.