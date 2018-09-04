Firefox 62 — обновление браузера с набором дополнительных удобств

Выпущена очередная версия популярного браузера Firefox.

В Firefox 62 для Windows предпринят набор небольших функциональных изменений. В общем и целом, это добавление новых кнопок для более удобного доступа к некоторым возможностям браузера. Можно считать, что это обновление повышает общее качество программы.

Самым заметным изменением является расширение разделов быстрого доступа на странице новой вкладки. Теперь разделы «Топ-сайтов», «Избранное» и «Pocket» могут содержать до 4-х строк элементов (ранее только 2-е). В общем, теперь на странице новой вкладки помещается гораздо больше элементов. В настройки браузера добавлена соответствующая опция, значение которой может быть установлено для каждого раздела индивидуально. Изменить количество строк можно в настройках браузера: «Настройки» > «Начало» > «Домашняя страница Firefox».

Теперь в топ помещается больше сайтов

Другим не особо важным, но приятным улучшением Firefox 62 стал обновленный диалог добавления новой закладки (звездочка в адресной строке). Теперь в нем содержится превью-скриншот сайта и иконка. Это чтобы было симпатичнее и нагляднее. Также переоформлены и прочие элементы этого диалога.

Обновленный диалог добавления новой закладки

В главное меню браузера добавлен переключатель функции защиты от отслеживания. Это должно быть удобно для быстрого доступа к настройке.

Быстрый доступ к функции защиты от отслеживания

Также в этой версии есть и прочие, менее заметные изменения:

В меню с информацией о сайте (находится перед адресной строкой) добавлена кнопка для быстрого обращения к функции удаления куки и данных просматриваемого сайта.

Теперь, при отключении от функции синхронизации браузер предложит удалить все ранее сохраненные данные, полученные с отключаемого устройства.

Из информации о закладке удалено поле "Описание". Раньше каждая закладка содержала поле с дополнительной аннотацией, которая бралась из meta-тега "Description" веб-страницы или могла быть заполнена пользователем самостоятельно. Пока эта информация все еще содержится в профиле пользователя, но будет полностью удалена в следующем крупном обновлении браузера (Firefox 63).

Кроме того, это обновление включает ряд улучшений для поддержки различных веб-технологий, API и прочих вещей, касающихся веб-разработчиков.