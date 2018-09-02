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BitComet 1.52 — в торрент-клиент добавлена поддержка IPv6 02.09.2018

BitComet 1.52 — в торрент-клиент добавлена поддержка IPv6

Вышла обновленная версия BitComet, известного торрент-клиента для операционной системы Windows.

Заметным нововведением этого обновления является полная поддержка протокола IPv6. Теперь программа может работать с трекерами по этому протоколу. Большинство торрент-клиентов давным-давно поддерживали IPv6, а в BitComet его поддержка включена только теперь.

Протокол IPv6 является более технически совершенной реализацией адресации интернета, призванной постепенно заменить IPv4. По сути, это более новый протокол, на основе которого функционирует интернет. Касательно работы с торрентами, это может дать более высокую скорость загрузки в случае настроенного для него приоритета, а также повышенную безопасность. Также бывают трекеры, поддерживающие работу только по IPv6. В большинстве же случаев рядовой пользователь вряд ли заметит какие-то изменения.

Кроме того, в новую версию добавлена проверка SHA256 в диалоге HTTP-загрузок и включена информация об ошибке с DNS для UDP.

Кстати говоря, в конце августа на официальном форуме разработчика были сообщения о появлении в сети фальшивого дистрибутива BitComet 1.52, который содержал троянскую программу. Будьте бдительны: загружайте программу только с официального сайта или источников, которым вы доверяете. На SLO.ru размещена ссылка на файл, расположенный на официальном сервере разработчика.

Скачать BitComet 1.52

БесплатноРазмер: 16.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

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