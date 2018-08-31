Диск-О — обновление с функцией локального хранения файлов

Выпущено полезное обновление клиента сервиса Диск-О.

Диск-О является интересным инструментом для доступа к нескольким облачным хранилищам (Google Drive, Яндекс.Диск, Dropbox, Облако@Mail.ru, Box и любым прочим через WebDAV). Важная особенность клиента в том, что каждое облачное хранилище отображается в операционной системе и функционирует как обычный диск. До этого обновления файлы на таких дисках хранились только онлайн и не дублировались локально.

В этой версии появилась возможность хранить файлы из облака и на локальном устройстве. Это дает доступ к данным, расположенным в облачных хранилищах, даже если отсутствует подключение к интернету. Все просто: в настройки каждого диска включены опции, где пользователь может выбрать файлы, которые будут дублироваться на локальном компьютере. При подключении к сети они, конечно же, тут же синхронизируются. Также файлы будут скачиваться на любое новое устройство, подключаемое к Диск-О.

Локальное дублирование файлов в Диск-О

Это удобно в ситуациях, когда пользователь планирует поработать с некоторыми файлами и предвидит проблемы с подключением к интернету. Конечно, можно просто скопировать нужные файлы на локальный диск, однако функция оффлайн-доступа автоматизирует этот процесс для большего удобства и порядка. А еще это удобно из-за привычки — большинство пользователей привыкли к обязательному хранению файлов локально, как это работает в официальных клиентах большинства облачных сервисов.

Недавно Яндекс.Диск включил в свой клиент подобную функцию — там тоже есть выбор, хранить файлы только онлайн или оставлять локальную копию. Большинство прочих клиентов облачных сервисов работают через синхронизацию локальной папки с сервером и не поддерживают автоматического удаления уже загруженных файлов.

На всякий случай сообщу, что Диск-О принадлежит компании @Mail.ru. За использование сервиса взимается плата в размере 189 рублей в месяц.