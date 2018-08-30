CCleaner 5.46 — обновление после скандала со сбором статистики

Выпущена новая версия CCleaner, популярного инструмента для очистки компьютера от ненужных файлов.

Новая версия CCleaner устраняет проблему с отправкой статистических данных пользователя разработчику. Это касается недавнего скандала, разразившегося после выпуска предыдущей версии.

Напомню, что в предыдущей версии программа начала собирать статистические данные и отправлять их разработчикам. Беда была в том, что это было невозможно отключить стандартными методами. Получалось, что программа сидела в трее и отправляла неизвестно какие данные своим авторам и это было невозможно отключить. Сами разработчики разъяснили, что получаемая ими статистика полностью анонимна и способствует повышению качества программы. Проблема отключения сбора и отправки статистики заключалась в том, что она работала на основе функции активного мониторинга (функция автоматической очистки программ) и не могла быть разграничена (видимо по недоразумению). Понятно, что пользователи отреагировали крайне негативно, после чего разработчикам пришлось удалить неудачную версию и пообещать скорое обновление, которое таки будет собирать статистику, но с возможностью отключения. Подробности можно узнать в предыдущей новости. Так вот CCleaner 5.46 как раз и есть обещанное обновление.

Интерфейс CCleaner и функция активного мониторинга

Разработчики заявляют, что в CCleaner 5.46 исправлены все проблемы, которые были выявлены в предыдущей версии. Авторы разделили функциональность активного мониторинга и функцию сбора статистических данных. Теперь и та, и другая может быть отключена через стандартные настройки программы. Ну и, конечно же, отключенные функции не будут активны после перезагрузки системы, как это происходило в прошлой версии.

Кроме того, раздел с функциями активного мониторинга переименован. Разработчики так торопились, что не полностью перевели интерфейс обновленного раздела на некоторые языки, в том числе и на русский. Наверняка поправят в следующем обновлении.

Интерфейс CCleaner и функция сбора статистики

Обратите внимание, что по умолчанию функция отправки статистических данных включена и пользователь, не желающий делиться информацией, должен отключить ее самостоятельно через раздел «Конфиденциальность». Также разработчики опубликовали полный перечень типов данных, которые он получает от пользователя.

Также это обновление восстанавливает нормальное поведение программы при ее минимизации в системном трее.