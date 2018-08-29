Mailspring — почтовый клиент с массой дополнительных удобств

Это нерегулярная, но интересная рубрика «Познакомьтесь». В этот раз она сведет пользователей с не очень популярным, но привлекательным почтовым клиентом Mailspring.

Mailspring — бесплатный почтовый клиент с чистым, симпатичным интерфейсом, распространяемый для операционных систем Windows и GNU/Linux. У программы есть все базовые возможности, а также поддержка ряда современных функций, в том числе и особенностей популярных почтовых сервисов. Этот почтовый клиент является наследником проекта Nylas Mail, поддерживаемый и развиваемый одним из авторов старой программы. От оригинала отличается значительно пониженным расходом ресурсов компьютера (особо подчеркивается разработчиком), а также рядом дополнительных функций.

Большинству пользователей сразу понравится простой и современный внешний вид. У интерфейса программы классическая структура и симпатичное оформление с поддержкой тем для персонализации. В функциональном плане, это достаточно мощный почтовый клиент, способный удовлетворить потребности широкой аудитории. Программа подойдет как домашним пользователям с парой почтовых ящиков, так и корпоративным клиентам с большим оборотом почты.

Интерфейс Mailspring

Кроме самоочевидных для хорошего почтового клиента вещей, типа поддержки неограниченного количества аккаунтов, мощного редактора письма и функциональной адресной книги, в Mailspring есть ряд заметных преимуществ. В их числе: поддержка особенностей популярных почтовых провайдеров (GMail, Office 365, Яндекс.Почта и других); поддержка Snoozie; единый ящик для всех аккаунтов (Unified Inbox); быстрый поиск по базе писем; проверка орфографии; широкая статистика; макеты и шаблоны.

Кроме прочего, многим пользователям понравятся такие интересные особенности, как удобный обзор всех писем от определенного адресата; уведомления о прочтении писем и отслеживание ссылок; система напоминаний о важных письмах и система отложенной отправки. В общем, это характеризует программу, как хорошо продуманный инструмент для удобной работы. На самом деле, это далеко не все — у программы масса прочих удобств и мелочей для продуктивной работы с почтой.

Интерфейс Mailspring

Для работы программы требуется создание учетной записи — Mailspring ID, через которую будет осуществляться доступ ко всему почтовому хозяйству пользователя, что может показаться неудобством. Автор оправдывает это рядом функций, большинство из которых только запланированы (например, возможность поделиться шаблонами или установка плагинов и тем) и требуют синхронизации с облаком, доступ к которому и осуществляется с помощью учетной записи.

Mailspring распространяется для операционных систем Windows и GNU/Linux; поддерживается только английский язык интерфейса. У программы частично открытые исходные коды: код интерфейса — открытый; код движка — закрытый. Позже разработчик планирует опубликовать всю кодовую базу. Также стоит отметить, что сама программа бесплатна, но есть и коммерческий тариф (8 USD в месяц), который предлагает набор дополнительных функций.

В общем, если пользователя чем-то не устраивает функциональность почтовых веб-интерфейсов и популярный Thunderbird, то эта программа может оказаться хорошим выбором. Нужно попробовать.