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В Skype появилась функция записи разговоров 28.08.2018

В Skype появилась функция записи разговоров

Компания Microsoft добавила в Skype возможность записи разговоров.

Как и обещалось, функция записи разговоров развертывалась постепенно, в течение второй половины августа, и теперь доступна у всех (или почти у всех) пользователей сервиса. Новинка одинаково доступна как в Skype для компьютера, так и в мобильных клиентах для Android и iOS.

Запись звонков — важное и заметное нововведение. Это та особенность, которой не хватало пользователям на протяжении всего времени существования программы. Конечно, была масса дополнительных приложений, служивших для записи разговоров, но базовая функция доступна лишь теперь. Разработчики с достоинством заявляют: «Вы просили — мы сделали». Жаль, что просить пришлось лет 15.

Запись звонков в Skype для Windows
Запись звонков в Skype для Windows

Кнопка записи разговора доступна через меню дополнительных функций на экране вызова. То есть, пользователь должен начать вызов, соединиться с собеседником и только потом начать запись. Запустить и остановить запись можно в любой момент разговора. Поддерживается запись как голосовых звонков, так и с использованием видео-связи.

Записанный звонок доступен в окне чата, наряду с прочими событиями, а также через раздел «Коллекция чатов / Мультимедия», где собраны все данные, которыми делились собеседники. Запись хранится на удаленных серверах, откуда ее можно скачать на локальное устройство. Записанные разговоры хранятся не более 30-ти дней.

Запись звонков в мобильной версии
Запись звонков в мобильной версии
Записанные звонки
Записанные звонки

В случае записи разговора, собеседнику будет демонстрироваться соответствующее оповещение. Также, самому пишущему демонстрируется предупреждение, что он обязан уведомить своего собеседника самостоятельно.

Вместе с записью разговоров, развернутое обновление включает ещё несколько мелочей: управление номером прямо из программы; цветные фильтры для фотографий; поддержка музыкального сервиса Spootify и еще несколько мелочей.

Кстати говоря, Microsoft обещала упразднить поддержку Skype 7 для компьютера. Последний месяц пользователи все чаще отмечают неработоспособность старой версии, однако, у кого-то она всё ещё работает. Всем пользователям настоятельно рекомендуется поскорее скачать последнюю версию Skype, а не дожидаться, когда старая программа перестанет работать.

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