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DAEMON Tools 10.9 — новая версия с улучшенным интерфейсом 23.08.2018

DAEMON Tools 10.9 — новая версия с улучшенным интерфейсом

Выпущено обновление легендарного виртуального сидирома DAEMON Tools Lite.

Пользователи компьютера со стажем помнят, что во времена популярности оптических носителей программа DAEMON Tools пользовалась огромной популярностью. Многие годы эта утилита считалась одним из лучших инструментов для эмуляции CD-привода, то есть, для работы с образом диска, как с физическим носителем, находящемся в приводе. Благодаря прогрессу оптические носители сильно утратили популярность и программы такого толка стали не востребованы, но DAEMON Tools по-прежнему развивается и на него имеется спрос, пусть и в гораздо более узком кругу пользователей.

Обновленный интерфейс DAEMON Tools 10.9
Обновленный интерфейс DAEMON Tools 10.9

Заметным улучшением этой версии является обновленный интерфейс. В DAEMON Tools 10.9 изменено главное меню программы; перераспределены ярлыки некоторых функций; изменены некоторые иконки. Это совсем небольшое изменение, которое призвано немного освежить интерфейс программы и сделать его чуточку удобнее.

Другим улучшением, обещанным в этом выпуске, является расширение возможностей функции Catch. Эта функция появилась совсем недавно и служит для передачи файлов между различными устройствами. Полный перечень улучшений не очевиден, а разработчики не вдаются в объяснения. Удалось обнаружить лишь новую возможность отображения ярлыка функции в проводнике Windows для большего удобства взаимодействия с ней.

Также разработчики отмечают внутренние улучшения для оптимизации производительности работы программы, а также исправление различных ошибок.

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БесплатноРазмер: 774 КбОС: WindowsСтабильная версия

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