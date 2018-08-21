SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
avast! 18.6 — улучшенный игровой режим и удаление SecureLine VPN 21.08.2018

avast! 18.6 — улучшенный игровой режим и удаление SecureLine VPN

Выпущено рядовое обновление популярного антивируса avast!.

В этой версии «Игровой режим», который отключает различные вмешательства и уведомления, переименован в «Не беспокоить». Более того, теперь этот режим, кроме игр, поддерживает и прочие, неигровые приложения. Пользователь может самостоятельно добавлять любые программы, при работе с которыми, антивирус не будет беспокоить активностью. Это может быть довольно удобно, если пользователю требуется отключить различные беспокоящие уведомления от антивируса при работе с определенными приложениями.

«Игровой режим» переименован в «Не беспокоить»
«Игровой режим» переименован в «Не беспокоить»

Другим важным изменением новой версии avast! является удаление функции «SecureLine VPN», которая давала дополнительную конфиденциальность, обеспечиваемую защищенным VPN-соединением. Теперь антивирус не содержит этой функциональности, но будет предлагать установить дополнительный VPN-клиент в качестве отдельной программы, независимой от avast!. На данный момент это изменение есть не у всех пользователей и находится в процессе поэтапного развертывания. Такие вот дела.

И еще несколько изменений:

  • Теперь модуль «Веб-экран» поддерживает сканирование в том числе и трафика TLS 1.3 (в браузерах Firefox и Google Chrome).
  • Дополнение для браузера Internet Explorer заменено на новое для браузера Microsoft Edge.
  • Реализовано автоматическое перенаправление на страницу поиска, если домен, к которому обращается пользователь, не найден.

Кроме того, в avast! 18.6 исправлен набор ошибок и мелких недоработок.

Скачать avast! Free 18.6

БесплатноРазмер: 233 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Antivirus 18.6

Пробная версияРазмер: 233 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Internet Security 18.6

Пробная версияРазмер: 240 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Premier 18.6

Пробная версияРазмер: 240 МбОС: WindowsСтабильная версия

Pale Moon 28 — важное обновление альтернативного браузера

Pale Moon 28 — важное обновление альтернативного браузера

Opera 55 — новая версия браузера с обновленными настройками

Opera 55 — новая версия браузера с обновленными настройками

IObit Uninstaller 8 — обновление инструмента удаления сторонних программ

IObit Uninstaller 8 — обновление инструмента удаления сторонних программ

Evernote 6.14 — новая версия органайзера с обновленным интерфейсом

Evernote 6.14 — новая версия органайзера с обновленным интерфейсом

Firefox 61.0.2 — сервисное обновление с рядом улучшений

Firefox 61.0.2 — сервисное обновление с рядом улучшений

Разработчики удалили проблемную версию CCleaner

Разработчики удалили проблемную версию CCleaner

Яндекс.Браузер

Обновление Яндекс.Браузера. С новой функцией энергосбережения.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Pale Moon 28 — важное обновление альтернативного браузера

Opera 55 — новая версия браузера с обновленными настройками

IObit Uninstaller 8 — обновление инструмента удаления сторонних программ

Evernote 6.14 — новая версия органайзера с обновленным интерфейсом

Firefox 61.0.2 — сервисное обновление с рядом улучшений

Разработчики удалили проблемную версию CCleaner

В WhatsApp появились групповые голосовые и видео-звонки

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64