avast! 18.6 — улучшенный игровой режим и удаление SecureLine VPN

Выпущено рядовое обновление популярного антивируса avast!.

В этой версии «Игровой режим», который отключает различные вмешательства и уведомления, переименован в «Не беспокоить». Более того, теперь этот режим, кроме игр, поддерживает и прочие, неигровые приложения. Пользователь может самостоятельно добавлять любые программы, при работе с которыми, антивирус не будет беспокоить активностью. Это может быть довольно удобно, если пользователю требуется отключить различные беспокоящие уведомления от антивируса при работе с определенными приложениями.

«Игровой режим» переименован в «Не беспокоить»

Другим важным изменением новой версии avast! является удаление функции «SecureLine VPN», которая давала дополнительную конфиденциальность, обеспечиваемую защищенным VPN-соединением. Теперь антивирус не содержит этой функциональности, но будет предлагать установить дополнительный VPN-клиент в качестве отдельной программы, независимой от avast!. На данный момент это изменение есть не у всех пользователей и находится в процессе поэтапного развертывания. Такие вот дела.

И еще несколько изменений:

Теперь модуль «Веб-экран» поддерживает сканирование в том числе и трафика TLS 1.3 (в браузерах Firefox и Google Chrome).

Дополнение для браузера Internet Explorer заменено на новое для браузера Microsoft Edge.

Реализовано автоматическое перенаправление на страницу поиска, если домен, к которому обращается пользователь, не найден.

Кроме того, в avast! 18.6 исправлен набор ошибок и мелких недоработок.