Pale Moon 28 — важное обновление альтернативного браузера

Выпущено важнейшее обновление альтернативного браузера Pale Moon.

Напомню, что данный браузер является известным форком Firefox, с множеством внутренних и внешних отличий. За годы существования браузера его кодовая база довольно сильно отдалилась от оригинала и теперь содержит массу изменений, направленных как на оптимизацию внутренних процессов программы, так и функциональность. Помимо прочего, разработчики всегда воспринимали в штыки многие изменения Firefox. К примеру, важнейшее изменение, которое пришло вместе с Firefox 57, отказ от XUL-дополнений в пользу WebExtension, не подходит сообществу Pale Moon в корне. В общем, Pale Moon позиционируется как более быстрая версия Firefox со старым интерфейсом и поддержкой технологий, исключенных из Firefox, но которые востребованы сообществом.

Интерфейс Pale Moon

Pale Moon 28 — важный этап в развитии проекта. Это первая версия, основанная на платформе UXP (Unified XUL Platform), подготовка которой проходила все последнее время. Эта версия основана на кодовой базе Firefox 52 ESR и среди ряда особенностей платформы и обеспечиваемых ею преимуществ особо выделяются поддержка XUL и NPAPI-плагинов. То есть, технологии, полностью исключенные из последних версий Firefox, будут поддерживаться, как и прежде.

Что касается XUL-дополнений, то Pale Moon 28, как и прежде, будет поддерживать любые дополнения, основанные на XUL, проще говоря, написанные для старых версий Firefox. Однако, это неофициально. После выпуска этой версии, официальная поддержка распространяется лишь на дополнения, совместимые с Pale Moon 28, а работоспособность прочих не гарантируется. Дело в некоторых отличиях от старых версий, из-за которых некоторые XUL-дополнения могут работать неправильно. Но не стоит переживать — очевидно, что разница невелика и большинство старых дополнений будут работать, как и прежде, а заявление разработчика можно воспринимать, как подстраховку.

Дополнения и плагины в Pale Moon

Говоря о расширениях важно отметить, что разработчики не раз отмечали, что их браузер никогда не будет поддерживать новую систему дополнений, основанную на WebExtension, из-за узких возможностей, которые с лихвой перекрывают всемогущие XUL-дополнения.

Что касается других улучшений и изменений этой версии, то разработчики особо отмечают обновленные движки SpiderMonkey (JavaScript) и Goanna (построение интерфейса и рендеринг страниц), значительные улучшения обработки DOM-структуры, усовершенствованную обработку медиа-контента и поддержку WebGL2. Также отмечаются обновленные инструменты веб-разработки и улучшенный логин-менеджер.

В общем, разработчики форкнули все, что могли и пользователям остается надеяться, что дальнейшая, все более трудоемкая разработка, не остановится в развитии.