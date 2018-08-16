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Opera 55 — новая версия браузера с обновленными настройками 16.08.2018

Opera 55 — новая версия браузера с обновленными настройками

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Opera.

В этом выпуске изменено оформление настроек браузера, переработано окно с информацией о соединении, упрощена установка дополнений из Chrome Web Store и предприняты прочие, менее значительные улучшения.

Самым заметным изменением Opera 55 является обновленный раздел настроек браузера. Там изменилось как оформление, так и структура некоторых разделов. В общем и целом, настройки стали выглядеть более симпатично и современно. Также теперь раздел настроек поддерживает темную тему оформления браузера.

Новое оформление настроек в Opera 55
Новое оформление настроек в Opera 55

В этой версии реализовано более информативное меню с данными о текущем соединении с сайтом. Помимо дополнительных подробностей, в нем доступен контроль различных элементов сайта (например, отслеживания и Flash).

Новое меню информации о соединении
Новое меню информации о соединении

Еще одно улучшение Opera 55 касается установки расширений из репозитория Chrome Web Store. Opera давно поддерживает расширения функциональности браузера, созданные для Google Chrome, но теперь их установка стала проще. На каждой странице конкретного расширения доступна кнопка «Установить», так же, как будто пользователь зашел под браузером Google Chrome. Остается добавить, что для работоспособности функции требуется установка дополнительного модуля, который будет предложен автоматически.

Кроме того, в новой версии Opera предпринято совсем небольшое изменение, касающееся панели закладок (которая находится под адресной строкой). Теперь эта панель по умолчанию включена.

Ну и, конечно же, в этой версии обновлен движок Chromium (до 68.0.3440.106) и исправлены различные ошибки.

Скачать Opera 55 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 55 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 55 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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