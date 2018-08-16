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IObit Uninstaller 8 — обновление инструмента удаления сторонних программ 16.08.2018

IObit Uninstaller 8 — обновление инструмента удаления сторонних программ

Компания IObit, известный разработчик массы программ для оптимизации работы компьютера, выпустила IObit Uninstaller 8 — обновленную версию своего инструмента для корректного удаления сторонних программ.

IObit Uninstaller является довольно симпатичным инструментом, который поможет не только быстро удалить любые программы с компьютера пользователя, но и почистить все следы, остающиеся после удаления программ стандартными средствами операционной системы.

В эту версию включена новая функция, позволяющая удалить не только указанную программу, но и сопутствующие ей дополнения. К примеру, при установке многих крупных программных комплексов подтягивается набор дополнительных пакетов, которые непременно останутся после удаления самой программы. Новая функция доступна через раздел «Пакета ПО», расположенный на главной панели. К сожалению, новинка работает только с программами, установленными после IObit Uninstaller — она должна отследить процесс установки, чтобы знать, какие программы связаны между собой.

Интерфейс IObit Uninstaller 8
Интерфейс IObit Uninstaller 8

Другим нововведением IObit Uninstaller 8 является функция «Простая деинсталляция». Новинка представляет собой виджет для рабочего стола (в виде мишени), на который можно перетащить любой ярлык для быстрого удаления соответствующей ему программы.

Еще одним улучшением этого выпуска является значительное расширение базы функции обновления сторонних программ. Теперь функция способна обновлять в 5 раз больше сторонних приложений, чем прежде.

Скачать IObit Uninstaller 8

БесплатноРазмер: 14 МбОС: WindowsСтабильная версия

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