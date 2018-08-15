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Evernote 6.14 — новая версия органайзера с обновленным интерфейсом 15.08.2018

Evernote 6.14 — новая версия органайзера с обновленным интерфейсом

Выпущено заметное обновление Windows-версии замечательного органайзера Evernote.

Данная программа считается самым популярным органайзером. Это мощный инструмент для создания и хранения заметок различного типа, их синхронизации между всеми устройствами пользователя и обмена с другими пользователями. Это одинаково удобный инструмент как для простых индивидуальных записей на память, так и для работы и обмена информацией с коллегами (часто используется совместно со Slack).

Evernote 6.14 вышел вместе с сообщением разработчиков о небольшом пересмотре оформления программы. Разработчики решили немного освежить бренд, с целью лучшего соответствия духу времени и повышения привлекательности программы. Также у Evernote немного переработан логотип.

Обновленный интерфейс Evernote
Обновленный интерфейс Evernote

Внешних изменений совсем немного: чуть изменили шрифты, убрали фоновое оформление некоторых блоков, смягчили цвета некоторых элементов, изменили оформление рамок различных блоков и т. п. На самом деле, небольшое обновление интерфейса ничего не меняет и пользователи, редко открывающие программу, могут их даже не заметить. Как бы там ни было, а небольшая подтяжка внешнего вида программы всегда плюс.

Заметным нововведением новой версии Evernote можно назвать новый вид отображения раздела «Блокноты». Там теперь перечислены все блокноты пользователя с рядом функций управления. Раньше в этом разделе отображались все записи пользователя из всех блокнотов, а теперь старая функция переехала в новую вкладку «Все заметки», которая является заменой и полным аналогом старого раздела. В общем, полный список блокнотов пользователя висит в разделе «Блокноты», а полный перечень заметок расположен в разделе «Все заметки». Логично и самоочевидно.

Новый раздел с о всеми блокнотами
Новый раздел с о всеми блокнотами

Другим небольшим, но полезным улучшением Evernote 6.14 является кнопка «Поделиться», которая помогает быстро отправить заметку другому пользователю. Новая кнопка расположена над заметкой.

Также отмечается повышение производительности программы при таких операциях, как простой набор текста и синхронизация заметок с облаком. Остальные изменения этого выпуска являются исправлениями ошибок, обнаруженных в программе за последнее время.

Скачать Evernote 6.14

БесплатноРазмер: 99.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

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