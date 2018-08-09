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Firefox 61.0.2 — сервисное обновление с рядом улучшений 09.08.2018

Firefox 61.0.2 — сервисное обновление с рядом улучшений

Выпущено обновление браузера Firefox до версии 61.0.2.

Это не совсем рядовое обновление , как можно было бы ожидать от стандартного сервисного выпуска. В эту версию включена поддержка автоматического восстановления сессии браузера после перезагрузки операционной системы Windows. Это значит, что теперь после перезапуска вкладки, открытые в браузере до перезагрузки, будут восстановлены. На данный момент функция работает лишь у некоторой части пользователей. Разработчики включают функцию постепенно и она будет доступна всем до конца следующей недели.

В остальном, это совершенно стандартное сервисное обновление, включающее несколько исправлений:

  • Улучшена отрисовка страниц при включенной функции Retained Display List.
  • Исправлена проблема с панелью инструментов веб-разработки, происходившая из-за некоторых дополнений.
  • Исправлен сбой из-за функций повышенной доступности.

Как обычно, браузер обновится автоматически через систему обновления программы.

Скачать Firefox 61.0.2 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 61.0.2 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 61.0.2 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 61.0.2 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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