Firefox 61.0.2 — сервисное обновление с рядом улучшений

Выпущено обновление браузера Firefox до версии 61.0.2.

Это не совсем рядовое обновление , как можно было бы ожидать от стандартного сервисного выпуска. В эту версию включена поддержка автоматического восстановления сессии браузера после перезагрузки операционной системы Windows. Это значит, что теперь после перезапуска вкладки, открытые в браузере до перезагрузки, будут восстановлены. На данный момент функция работает лишь у некоторой части пользователей. Разработчики включают функцию постепенно и она будет доступна всем до конца следующей недели.

В остальном, это совершенно стандартное сервисное обновление, включающее несколько исправлений:

Улучшена отрисовка страниц при включенной функции Retained Display List.

Исправлена проблема с панелью инструментов веб-разработки, происходившая из-за некоторых дополнений.

Исправлен сбой из-за функций повышенной доступности.

Как обычно, браузер обновится автоматически через систему обновления программы.