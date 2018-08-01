В WhatsApp появились групповые голосовые и видео-звонки

Разработчики мессенджера WhatsApp объявляют о расширении функции звонков и добавлении поддержки группового режима.

Теперь пользователи WhatsApp для Android и iOS могут созваниваться не только 1 на 1, но и группой до 4-х человек. Поддерживаются как голосовые звонки, так и с видео-связью.

Для осуществления групповой беседы нужно позвонить одному из абонентов, а остальных участников можно добавить по ходу разговора - для этого предусмотрена новая иконка, расположившаяся в правом верхнем углу экрана.