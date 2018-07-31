Mozilla затеяла переоформление бренда Firefox

Компания Mozilla, разработчик браузера Firefox и ряда прочих сопутствующих проектов, объявляет о редизайне логотипа Firefox и выставляет на суд общественности 2 варианта будущего оформления.

Дело в том, что большинство пользователей под брендом Firefox понимают всем известный браузер для настольных компьютеров и его мобильную версию. Разработчики же хотят донести, что Firefox гораздо шире — под этой маркой выпускаются и прочие программные продукты — Firefox VR, Firefox Focus, Firefox Roket и еще несколько новинок, запланированных на будущее. Для правильного представления марки и продуктов, выпускаемых под ней, и замыслена разработка нового дизайна.

На скриншотах изображено 2 набора новых логотипов. Из них и предлагается выбрать более предпочтительный.

Вариант 1 Вариант 2

Знайте, что это далеко не окончательные варианты и до завершения редизайна многое может измениться. Наверняка, некоторые логотипы из новых концепций будут улучшены, а некоторые полностью изменены.

В общем, Mozilla хочет получить отзывы о новом оформлении и сопутствующую информацию о восприятии пользователем обновленной идеи позиционирования продуктов. Все заинтересованные пользователи могут шагать в тематическую публикацию официального блога разработчика и высказывать свое мнение.