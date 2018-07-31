Компания @Mail.ru объявила о закрытии браузера Амиго

Компания @Mail.ru официально объявила о прекращении разработки браузера Амиго.

В качестве причины завершения развития и распространения программы называется испорченная репутация. Виноватыми считаются рекламные сети, неверный выбор которых и их неправильные методы дистрибуции и навлекли на Амиго всеобщую нелюбовь. О других очевидных проблемах программы, как реклама в самом браузере и проблемы его удаления, разработчики не сожалеют.

Как бы там ни было, а больше пользователям не придется сталкиваться с брендом Амиго. Широкая аудитория пользователей тематических форумов встретила это событие с ликованием.

Амиго — это знаменитый браузер, получивший скандальную известность, благодаря агрессивным методам дистрибуции. Программа распространялась, как правило, через дистрибутивы сторонних программ (сомнительного качества) и рекламу, вводящую в заблуждение. Получалось, что пользователь не изъявлял явного намерения скачать и установить Амиго, а, обнаружив его на своем компьютере, сталкивался с проблемой при его удалении.

На самом деле, закрыть старый проект и открыть новый — дело недолгое. Наследник в лице браузера Go! доступен для свободной загрузки с одного из подсайтов @Mail.ru. Остаётся надеяться, что у нового браузера сложится более положительная репутация.