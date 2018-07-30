SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
В голосовой помощник Google Ассистент включена поддержка русского языка 30.07.2018

В голосовой помощник Google Ассистент включена поддержка русского языка

Российское подразделение компании Google объявило о включении поддержки русского языка в Google Ассистент.

Событие давно ожидаемое. Голосовые помощники теперь в моде и русскоговорящие пользователи тоже хотят пользоваться их услугами. Если раньше объясниться с ассистентом по-русски было нельзя, то теперь языковой барьер стерт – голосовой помощник от Google стал понимать русский язык.

Интерфейс голосового помощника Google Ассистент
Интерфейс голосового помощника Google Ассистент

Google Ассистент – это голосовой помощник. Программа для управления устройством с помощью голосовых команд. Как и другие приложения подобного рода, способен упростить массу повседневных задач – иногда бывает удобнее дать голосовую команду и получить ответ, чем обращаться к устройству традиционными методами. Это и банальный поиск в интернете, и ответы на информационные запросы, и запуск сторонних приложений, и много другое. Программа запросто ответит на многие вопросы: погода, расписание кинотеатра, оптимальный маршрут, перевод иностранных слов, конвертер и все такое прочее. Ассистент услужливо напечатает текст под диктовку и отправит по почте или в мессенджер, запустит аудиоплеер или откроет любое другое приложение. А еще он напомнит, подскажет, расскажет – в общем, помощник на все случаи жизни.

Конечно, как сейчас заведено, у голосового помощника от Google есть виртуальная личность. С ним можно пошутить, он может рассказать анекдот или загадать загадку. На самом деле, программа понимает сотни команд и способна помочь практически в любых ситуациях. При том, что программа обучается и развивается, можно ожидать постоянное повышение качества общения с виртуальным помощником.

Будьте внимательны! Развертывание функциональности происходит постепенно. На данный момент, поддержка русского языка доступна лишь у небольшой части пользователей. У кого-то функция уже доступна, кто-то получит ее завтра, а кому-то придется ждать несколько дней.

Предполагается, что включение поддержки русского языка в Google Ассистент для всех пользователей произойдет в течение одной недели, и желающим покомандовать ассистентом придется немного подождать. Увы, но ускорить получение новинки невозможно – наличие функциональности полностью зависит от серверов Google, а не от локальной программы.

Google Ассистент доступен в операционных системах Android 5.0+ и iOS 10+.

Скачать Google Ассистент для Android

БесплатноРазмер: 750 КбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Google Ассистент для iOS

БесплатноРазмер: 750 КбОС: iOSСтабильная версия

Антивирус Касперского 2019 – официальный релиз крупного обновления антивируса

Антивирус Касперского 2019 – официальный релиз крупного обновления антивируса

Telegram для Android и iOS – добавлена поддержка Telegram Passport

Telegram для Android и iOS – добавлена поддержка Telegram Passport

foobar2000 1.4 — очень крупное обновление известного аудиоплеера

foobar2000 1.4 — очень крупное обновление известного аудиоплеера

PotPlayer 1.7.13622 — новая версия видеоплеера с улучшенным интерфейсом

PotPlayer 1.7.13622 — новая версия видеоплеера с улучшенным интерфейсом

Google Chrome 68 — новая версия с индикацией всех незащищенных страниц

Google Chrome 68 — новая версия с индикацией всех незащищенных страниц

Opera для Android 47 — с синхронизацией паролей и автозаполнением платежных карт

Opera для Android 47 — с синхронизацией паролей и автозаполнением платежных карт

Яндекс.Браузер

Обновление Яндекс.Браузера. С новой функцией энергосбережения.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Антивирус Касперского 2019 – официальный релиз крупного обновления антивируса

Telegram для Android и iOS – добавлена поддержка Telegram Passport

foobar2000 1.4 — очень крупное обновление известного аудиоплеера

PotPlayer 1.7.13622 — новая версия видеоплеера с улучшенным интерфейсом

Google Chrome 68 — новая версия с индикацией всех незащищенных страниц

Opera для Android 47 — с синхронизацией паролей и автозаполнением платежных карт

Skype упразднит поддержку 7-й версии и добавит запись разговоров

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64