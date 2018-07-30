В голосовой помощник Google Ассистент включена поддержка русского языка

Российское подразделение компании Google объявило о включении поддержки русского языка в Google Ассистент.

Событие давно ожидаемое. Голосовые помощники теперь в моде и русскоговорящие пользователи тоже хотят пользоваться их услугами. Если раньше объясниться с ассистентом по-русски было нельзя, то теперь языковой барьер стерт – голосовой помощник от Google стал понимать русский язык.

Интерфейс голосового помощника Google Ассистент

Google Ассистент – это голосовой помощник. Программа для управления устройством с помощью голосовых команд. Как и другие приложения подобного рода, способен упростить массу повседневных задач – иногда бывает удобнее дать голосовую команду и получить ответ, чем обращаться к устройству традиционными методами. Это и банальный поиск в интернете, и ответы на информационные запросы, и запуск сторонних приложений, и много другое. Программа запросто ответит на многие вопросы: погода, расписание кинотеатра, оптимальный маршрут, перевод иностранных слов, конвертер и все такое прочее. Ассистент услужливо напечатает текст под диктовку и отправит по почте или в мессенджер, запустит аудиоплеер или откроет любое другое приложение. А еще он напомнит, подскажет, расскажет – в общем, помощник на все случаи жизни.

Конечно, как сейчас заведено, у голосового помощника от Google есть виртуальная личность. С ним можно пошутить, он может рассказать анекдот или загадать загадку. На самом деле, программа понимает сотни команд и способна помочь практически в любых ситуациях. При том, что программа обучается и развивается, можно ожидать постоянное повышение качества общения с виртуальным помощником.

Будьте внимательны! Развертывание функциональности происходит постепенно. На данный момент, поддержка русского языка доступна лишь у небольшой части пользователей. У кого-то функция уже доступна, кто-то получит ее завтра, а кому-то придется ждать несколько дней.

Предполагается, что включение поддержки русского языка в Google Ассистент для всех пользователей произойдет в течение одной недели, и желающим покомандовать ассистентом придется немного подождать. Увы, но ускорить получение новинки невозможно – наличие функциональности полностью зависит от серверов Google, а не от локальной программы.

Google Ассистент доступен в операционных системах Android 5.0+ и iOS 10+.