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Антивирус Касперского 2019 – официальный релиз крупного обновления антивируса 27.07.2018

Антивирус Касперского 2019 – официальный релиз крупного обновления антивируса

Лаборатория Касперского объявляет о выпуске новых версий своих антивирусных программ для дома и офиса. Это традиционное ежегодное обновление, которое включает набор различных улучшений и изменений.

Это официальный коммерческий релиз, рекомендованный всем пользователям. Он уже включает патчи, выпущенные после технического релиза, который состоялся еще в марте.

Интерфейс Антивируса Касперского 2019
Интерфейс Антивируса Касперского 2019

Среди массы улучшений, разработчики особо отмечают значительное повышение скорости работы всех процессов антивируса, а также сокращение потребления ресурсов компьютера. Кроме того, отмечается повышение скорости установки антивируса и его обновлений.

Другим важным изменением Антивируса Касперского 2019 является приравнивание рекламных программ к полноценным вирусам. Начиная с этой версии, антивирус по умолчанию обнаруживает и удаляет любые рекламные модули и программы, как стандартные зловреды. Так им и надо.

Еще одним интересным изменением является новейшая поведенческая модель обнаружения еще неизвестных угроз. Новая модель объединяет плюсы поведенческого анализа и машинного обучения и позволяет обнаруживать большее количество еще неизвестных угроз в полностью автоматическом режиме.

Также особо отмечается расширенная интеграция с операционной системой Windows 10 для взаимодействия с ее защитными функциями и улучшенный значок панели оповещений.

Интерфейс Антивируса Касперского 2019
Интерфейс Антивируса Касперского 2019

В Антивирусе Касперского 2019 предпринята масса улучшений в различных функциях антивируса:

  • В разделе «Инструменты» функции сгруппированы по категориям для большего удобства.
  • В функцию «Очистка компьютера» добавлена возможность пожаловаться на нежелательную программу и добавлен поиск и удаление расширений браузеров.
  • В функцию «Менеджер программ» добавлено расписание поиска программ и расширений браузеров, добавлено исключение программ по категориям объектов, а список игнорирования перенесен в другое окно.
  • В функцию «Обновление программ» добавлен поиск обновлений по расписанию, а список игнорирования перенесен в другое окно.
  • В функцию «Безопасные платежи» добавлена возможность открывать сайты в защищенном режиме через иконку программы в области уведомлений и на панеле задач. Также туда добавлено оповещение о поддержке аппаратной виртуализации.
  • В функцию «Родительский контроль» добавлено обнуление счетчика использования компьютера при смене часовых поясов. Кроме того, теперь поддерживаются разные программы одного типа как одно приложение.
  • В функцию «Анти-баннер» добавлены новые фильтры, которые позволяют указывать, какие именно баннеры нужно блокировать.
  • Улучшена система показа уведомлений. Теперь некритичные уведомления не отображаются в ряде случаев, чтобы не мешать работе пользователя.
  • В раздел «Рекомендуемые настройки» добавлены новые опции.
  • Добавлена поддержка проверки скриптов с помощью Antimalware Scan Interface (AMSI).
  • Улучшена проверка защищенного соединения. Добавлен выбор возможных действий при работе с сайтами, на которых возникли проблемы.
  • Добавлена возможность отключить расшифровку сертификатов EV (Extended Validation).

Как обычно, доступно 4 редакции антивируса. Free – самая простая, бесплатная; Antivirus – базовая; Internet Security – расширенная и самая популярная среди пользователей, с фаерволом и дополнительными функциями; Total Secutity – самая функционально насыщенная версия, с дополнительными функциями. Посмотрите на наглядную таблицу сравнения версий. Разработчики не возбраняют накатывание этой версии поверх предыдущей.

Скачать Kaspersky Free 2019

БесплатноРазмер: 2.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Kaspersky Anti-Virus 2019

Пробная версияРазмер: 143 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Kaspersky Internet Security 2019

Пробная версияРазмер: 152 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Kaspersky Total Security 2019

Пробная версияРазмер: 152 МбОС: WindowsСтабильная версия

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