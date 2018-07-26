Telegram для Android и iOS – добавлена поддержка Telegram Passport

Выпущено обновление для мобильной версии мессенджера Telegram.

В эту версию добавлена функция Telegram Passport. Это новый метод идентификации пользователя на различных ресурсах. Функция хранит информацию о пользователе и отсканированные копии его документов и позволяет быстро авторизоваться на ресурсах, поддерживающих Telegram Passport и требующих от пользователя загрузки, например, паспорта.

В первую очередь, это рассчитано на серьезные организации, к примеру, банки, биржи криптовалют и прочие сервисы, требующие от пользователя расширенной идентификации личности. К примеру, банк может требовать от пользователя выслать скан паспорта и водительского удостоверения. Пользователю не придется делать массу действий для заполнения анкеты и прикрепления сканов – будет достаточно пары кликов. Также, наверняка, данный способ авторизации будет популярен и на прочих ресурсах, которые требует всего лишь адрес электронной почты.

Telegram Passport Добавление документа в Telegram Passport

Разработчики обещают бережно хранить документы пользователя в хорошо защищенном облачном хранилище, доступ к которому может быть осуществлен с помощью пароля. Отдельно отмечается, что даже сам Telegram не имеет доступа к этим данным.

На данный момент, чтобы функция появилась в мессенджере, нужно загрузить в нее какие-нибудь данные со стороннего сервиса, уже поддерживающего Telegram Passport. Можно быстренько авторизоваться на epayments.com/tg, после чего в программе появится новый раздел в «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Боты и сайты».

Понятно, что сейчас данный метод авторизации почти нигде не применяется и остается только дожидаться его распространения, а также набираться уверенности в надежности этого мероприятия.

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