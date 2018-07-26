foobar2000 1.4 — очень крупное обновление известного аудиоплеера

Выпущено крупное обновление аудиоплеера foobar2000.

foobar2000 — популярный аудиоплеер. Является полностью настраиваемым плеером, который можно охарактеризовать как конструктор, пользователь которого, будет снабжать программу дополнительными модулями для создания уникальной программы под индивидуальные нужды. Адресован энтузиастам, любящим подолгу возиться с любимой программой. Вариант «из коробки» минималистичен в плане оформления, но вполне функционален.

foobar2000 1.4 — огромное обновление. Более того, это одно из крупнейших обновлений за все долгие годы существования плеера. Изменения коснулись многих внешних и внутренних аспектов плеера и должны повысить качество и без того замечательной программы.

Базовый интерфейс foobar2000

В эту версию добавлены новые разделы настроек, включены новые опции для некоторых функций, повышена производительность некоторых операций, улучшена поддержка Matroska, предприняты различные улучшения для ReplayGain, расширена интеграция с операционной системой и многое другое.

Список изменений foobar2000 1.4: