foobar2000 1.4 — очень крупное обновление известного аудиоплеера

Выпущено крупное обновление аудиоплеера foobar2000.
foobar2000 — популярный аудиоплеер. Является полностью настраиваемым плеером, который можно охарактеризовать как конструктор, пользователь которого, будет снабжать программу дополнительными модулями для создания уникальной программы под индивидуальные нужды. Адресован энтузиастам, любящим подолгу возиться с любимой программой. Вариант «из коробки» минималистичен в плане оформления, но вполне функционален.
foobar2000 1.4 — огромное обновление. Более того, это одно из крупнейших обновлений за все долгие годы существования плеера. Изменения коснулись многих внешних и внутренних аспектов плеера и должны повысить качество и без того замечательной программы.
В эту версию добавлены новые разделы настроек, включены новые опции для некоторых функций, повышена производительность некоторых операций, улучшена поддержка Matroska, предприняты различные улучшения для ReplayGain, расширена интеграция с операционной системой и многое другое.
Список изменений foobar2000 1.4:
- Добавлен новый раздел настроек, в котором перечислены все установленные декодеры. Новый раздел служит для изменения порядка приоритетности использования декодеров. Находится в «Preferences» > «Playback» > «Decoding».
- Значительно улучшен раздел управления DSP. Находится в «Preferences» > «Playback» > «DSP Manager».
- Интерфейс: Добавлены новые опциональные кнопки главной панели плеера: «ReplayGain Modes», «DSP Switcher» и «Output Switсher». По умолчанию отключено.
- Интерфейс: На панель статуса добавлено отображение количества выбранных треков. По умолчанию отключено.
- Интерфейс: Переработаны некоторые разделы настроек. Добавлен новый раздел с настройками поведения функций минимизации и закрытия программы.
- Конвертер: Теперь сохранение неполных и проблемных исходящих файлов опционально.
- Конвертер: Добавлен новый и улучшенный диалог перезаписи.
- Конвертер: В пресеты добавлен FDK AAC.
- ReplayGain: Значительно улучшена функция «Apply Gain to File Content». Теперь с поддержкой многопоточности и поддержкой большего количества форматов.
- ReplayGain: Добавлена команда для ручного управления заголовком усиления Opus для .opus и Matroska.
- ReplayGain: Добавлен новый раздел настроек.
- Теперь поиск по плейлисту и библиотеке использует новый алгоритм поиска типа Unicode Asymmetric Search.
- Немного переоформлены кнопки редактирования содержания различных диалогов.
- Улучшена работа с тегами файлов Matroska.
- Улучшена производительность поиска по файлам Matroska, которые не содержат блоков с информацией о точках поиска (Seektables).
- Добавлена возможность выбора между альтернативными дорожками в файлах MP4 и Matroska.
- Добавлена поддержка воспроизведения WebM-трансляций.
- Повышено максимальное число треков для CUE Sheets с 99 до 999.
- Реализована интеграция с универсальным регулятором громкости операционной системы Windows 10.
- Добавлены элементы управления воспроизведением в миниатюру программы на панель управления Windows (начиная с 7-й версии).
- Теперь при сохранении конфигурации используется транзакционная NTFS (если доступно).
- Изменен метод хранения плейлистов и библиотеки для сокращения количества записей при каждом закрытии программы.
- Добавлена поддержка доступа к удаленным ресурсам по протоколам FTP/FTPES/FTPS.
- Обновлено считывание HTTP/HTTPS: добавлена возможность читать содержимое директорий.
- Улучшена обработка различных форматов фалов через HTTP, AIFF и Musepack.
- Повышена надежность обработки плейлистов в форматах M3U/M3U8/PLS; добавлено предупреждение при попытке сохранения файлов M3U/PLS, которые могут быть неправильно прочитаны из-за определенных символов.
- Новые иконки для разных форматов файлов.
- Повышена производительность при поиске по библиотеке.
- Теперь операции с элементами плейлиста и поисковых результатов могут использовать разные ядра процессора для повышения производительности.
- Теперь все коммуникации с официальным сайтом шифруются.
- Обновлена функция управления пресетами файловых операций. Теперь данные хранятся как простой текст и могут быть импортированы, экспортированы и отредактированы.
- Реализовано обходное решение проблемы с HTTPS в операционной системе Windows XP.