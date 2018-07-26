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foobar2000 1.4 — очень крупное обновление известного аудиоплеера 26.07.2018

foobar2000 1.4 — очень крупное обновление известного аудиоплеера

Выпущено крупное обновление аудиоплеера foobar2000.

foobar2000 — популярный аудиоплеер. Является полностью настраиваемым плеером, который можно охарактеризовать как конструктор, пользователь которого, будет снабжать программу дополнительными модулями для создания уникальной программы под индивидуальные нужды. Адресован энтузиастам, любящим подолгу возиться с любимой программой. Вариант «из коробки» минималистичен в плане оформления, но вполне функционален.

foobar2000 1.4 — огромное обновление. Более того, это одно из крупнейших обновлений за все долгие годы существования плеера. Изменения коснулись многих внешних и внутренних аспектов плеера и должны повысить качество и без того замечательной программы.

Базовый интерфейс foobar2000
Базовый интерфейс foobar2000

В эту версию добавлены новые разделы настроек, включены новые опции для некоторых функций, повышена производительность некоторых операций, улучшена поддержка Matroska, предприняты различные улучшения для ReplayGain, расширена интеграция с операционной системой и многое другое.

Список изменений foobar2000 1.4:

  • Добавлен новый раздел настроек, в котором перечислены все установленные декодеры. Новый раздел служит для изменения порядка приоритетности использования декодеров. Находится в «Preferences» > «Playback» > «Decoding».
  • Значительно улучшен раздел управления DSP. Находится в «Preferences» > «Playback» > «DSP Manager».
  • Интерфейс: Добавлены новые опциональные кнопки главной панели плеера: «ReplayGain Modes», «DSP Switcher» и «Output Switсher». По умолчанию отключено.
  • Интерфейс: На панель статуса добавлено отображение количества выбранных треков. По умолчанию отключено.
  • Интерфейс: Переработаны некоторые разделы настроек. Добавлен новый раздел с настройками поведения функций минимизации и закрытия программы.
  • Конвертер: Теперь сохранение неполных и проблемных исходящих файлов опционально.
  • Конвертер: Добавлен новый и улучшенный диалог перезаписи.
  • Конвертер: В пресеты добавлен FDK AAC.
  • ReplayGain: Значительно улучшена функция «Apply Gain to File Content». Теперь с поддержкой многопоточности и поддержкой большего количества форматов.
  • ReplayGain: Добавлена команда для ручного управления заголовком усиления Opus для .opus и Matroska.
  • ReplayGain: Добавлен новый раздел настроек.
  • Теперь поиск по плейлисту и библиотеке использует новый алгоритм поиска типа Unicode Asymmetric Search.
  • Немного переоформлены кнопки редактирования содержания различных диалогов.
  • Улучшена работа с тегами файлов Matroska.
  • Улучшена производительность поиска по файлам Matroska, которые не содержат блоков с информацией о точках поиска (Seektables).
  • Добавлена возможность выбора между альтернативными дорожками в файлах MP4 и Matroska.
  • Добавлена поддержка воспроизведения WebM-трансляций.
  • Повышено максимальное число треков для CUE Sheets с 99 до 999.
  • Реализована интеграция с универсальным регулятором громкости операционной системы Windows 10.
  • Добавлены элементы управления воспроизведением в миниатюру программы на панель управления Windows (начиная с 7-й версии).
  • Теперь при сохранении конфигурации используется транзакционная NTFS (если доступно).
  • Изменен метод хранения плейлистов и библиотеки для сокращения количества записей при каждом закрытии программы.
  • Добавлена поддержка доступа к удаленным ресурсам по протоколам FTP/FTPES/FTPS.
  • Обновлено считывание HTTP/HTTPS: добавлена возможность читать содержимое директорий.
  • Улучшена обработка различных форматов фалов через HTTP, AIFF и Musepack.
  • Повышена надежность обработки плейлистов в форматах M3U/M3U8/PLS; добавлено предупреждение при попытке сохранения файлов M3U/PLS, которые могут быть неправильно прочитаны из-за определенных символов.
  • Новые иконки для разных форматов файлов.
  • Повышена производительность при поиске по библиотеке.
  • Теперь операции с элементами плейлиста и поисковых результатов могут использовать разные ядра процессора для повышения производительности.
  • Теперь все коммуникации с официальным сайтом шифруются.
  • Обновлена функция управления пресетами файловых операций. Теперь данные хранятся как простой текст и могут быть импортированы, экспортированы и отредактированы.
  • Реализовано обходное решение проблемы с HTTPS в операционной системе Windows XP.

Скачать foobar2000 1.4

БесплатноРазмер: 4.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

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