PotPlayer 1.7.13621 — новая версия видеоплеера с улучшенным интерфейсом

Выпущено очередное обновление популярного видеоплеера PotPlayer.

Это почти стандартное обновление видеоплеера, которое, помимо набора небольших улучшений, включает немного измененный интерфейс.

Обновленный интерфейс PotPlayer

В новой версии PotPlayer произведены изменения в базовом скине. Это небольшая коррекция, которая призвана немного освежить внешний вид видеоплеера. Изменена кнопка главного меню; разделены кнопки управления воспроизведением на отдельные элементы; перерисованы элементы управления некоторыми второстепенными окнами (к примеру, плейлистом) и еще несколько мелочей. На самом деле, все эти изменения, по сути, ничего не меняют — это просто подтяжка с целью чуточку осовременить оформление программы. Еще одним небольшим улучшением интерфейса является темный режим чата.

Другие улучшения в этой версии PotPlayer:

Добавлена поддержка аудиоформата SHN.

В настройки отображения миниатюр плейлиста добавлен новый режим — 16:9.

Улучшено вычисление продолжительности роликов в формате MPEG.

Улучшен захват видео при использовании H264 DSC.

Улучшена обработка CUE-файлов.

Также это обновление исправляет несколько ошибок, в основном, касающихся воспроизведения некоторых форматов.