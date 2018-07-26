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PotPlayer 1.7.13621 — новая версия видеоплеера с улучшенным интерфейсом 26.07.2018

PotPlayer 1.7.13621 — новая версия видеоплеера с улучшенным интерфейсом

Выпущено очередное обновление популярного видеоплеера PotPlayer.

Это почти стандартное обновление видеоплеера, которое, помимо набора небольших улучшений, включает немного измененный интерфейс.

Обновленный интерфейс PotPlayer
Обновленный интерфейс PotPlayer

В новой версии PotPlayer произведены изменения в базовом скине. Это небольшая коррекция, которая призвана немного освежить внешний вид видеоплеера. Изменена кнопка главного меню; разделены кнопки управления воспроизведением на отдельные элементы; перерисованы элементы управления некоторыми второстепенными окнами (к примеру, плейлистом) и еще несколько мелочей. На самом деле, все эти изменения, по сути, ничего не меняют — это просто подтяжка с целью чуточку осовременить оформление программы. Еще одним небольшим улучшением интерфейса является темный режим чата.

Другие улучшения в этой версии PotPlayer:

  • Добавлена поддержка аудиоформата SHN.
  • В настройки отображения миниатюр плейлиста добавлен новый режим — 16:9.
  • Улучшено вычисление продолжительности роликов в формате MPEG.
  • Улучшен захват видео при использовании H264 DSC.
  • Улучшена обработка CUE-файлов.

Также это обновление исправляет несколько ошибок, в основном, касающихся воспроизведения некоторых форматов.

Скачать PotPlayer (32-бит)

БесплатноРазмер: 25.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать PotPlayer (64-бит)

БесплатноРазмер: 25.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

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