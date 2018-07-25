Google Chrome 68 — новая версия с индикацией всех незащищенных страниц

Компания Google выпустила стабильную версию браузера Google Chrome 68.

Как и было обещано, начиная с этой версии, все сайты, использующие незащищенный протокол HTTP, будут помечаться как незащищенные. Соответствующий индикатор добавлен перед адресной строкой браузера.

Индикатор небезопасного соединения со SLO.ru

Компания Google борется за безопасный веб и давно призывает всех вебмастеров перейти на защищенный протокол HTTPS, который, в отличие от HTTP, обеспечивает надежную передачу данных, что даёт возможность обезопасить их от перехвата третьими лицами. На протяжении долгого времени принимались все более жесткие меры, оповещающие пользователя о незащищенным соединении. Если раньше браузер сообщал пользователю о незащищенном соединении лишь в некоторых ситуациях (к примеру, на веб-страницах, отправляющих какие-нибудь данные на сайт), то теперь индикатор отображается на всех страницах, использующих небезопасное HTTP-соединение.

Стоит отметить, что на данный момент 87 из 100-а популярных сайтов уже отказались от HTTP и используют HTTPS. Оставшиеся 13 сайтов тянут с переходом из-за отсутствия прямой необходимости или из-за опасения утратить свои позиции в выдаче поисковых систем, что нередко является хоть и временным, но очень невыгодным побочным эффектом смены протокола.

Кроме этого, как обычно, в новой версии Google Chrome расширены некоторые API и улучшена поддержка различных веб-технологий. Это позволит разработчикам реализовывать более мощные веб-приложения и более функциональные сайты.

Также исправлены различные ошибки, в том числе и 42-е проблемы в безопасности браузера.