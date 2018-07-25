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Google Chrome 68 — новая версия с индикацией всех незащищенных страниц 25.07.2018

Google Chrome 68 — новая версия с индикацией всех незащищенных страниц

Компания Google выпустила стабильную версию браузера Google Chrome 68.

Как и было обещано, начиная с этой версии, все сайты, использующие незащищенный протокол HTTP, будут помечаться как незащищенные. Соответствующий индикатор добавлен перед адресной строкой браузера.

Индикатор небезопасного соединения со SLO.ru
Индикатор небезопасного соединения со SLO.ru

Компания Google борется за безопасный веб и давно призывает всех вебмастеров перейти на защищенный протокол HTTPS, который, в отличие от HTTP, обеспечивает надежную передачу данных, что даёт возможность обезопасить их от перехвата третьими лицами. На протяжении долгого времени принимались все более жесткие меры, оповещающие пользователя о незащищенным соединении. Если раньше браузер сообщал пользователю о незащищенном соединении лишь в некоторых ситуациях (к примеру, на веб-страницах, отправляющих какие-нибудь данные на сайт), то теперь индикатор отображается на всех страницах, использующих небезопасное HTTP-соединение.

Стоит отметить, что на данный момент 87 из 100-а популярных сайтов уже отказались от HTTP и используют HTTPS. Оставшиеся 13 сайтов тянут с переходом из-за отсутствия прямой необходимости или из-за опасения утратить свои позиции в выдаче поисковых систем, что нередко является хоть и временным, но очень невыгодным побочным эффектом смены протокола.

Кроме этого, как обычно, в новой версии Google Chrome расширены некоторые API и улучшена поддержка различных веб-технологий. Это позволит разработчикам реализовывать более мощные веб-приложения и более функциональные сайты.

Также исправлены различные ошибки, в том числе и 42-е проблемы в безопасности браузера.

Скачать Google Chrome 68 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 68 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 68 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 68 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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