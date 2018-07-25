SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Opera для Android 47 — с синхронизацией паролей и автозаполнением платежных карт 25.07.2018

Opera для Android 47 — с синхронизацией паролей и автозаполнением платежных карт

Компания Opera Software выпустила обновление своего браузера для мобильной операционной системы Android.

Opera для Android 47 включает несколько заметных улучшений. Основные изменения затронули работу с паролями и систему автозаполнения.

Важным улучшением этой версии является поддержка синхронизации паролей между мобильной и настольной версиями браузера. Теперь, вдобавок к ранее поддерживаемой синхронизации таких данных как закладки, вкладки, история посещений и экспресс-панель, добавилась поддержка сохраненных паролей. Даже если пользователь не заинтересован в синхронизации паролей с настольной версией, то новинка может быть полезна для резервного копирования авторизационных данных, которые будут надежно храниться в учетной записи Opera. Также в этой версии немного улучшен интерфейс самой функции синхронизации.

Поддержка синхронизации паролей
Поддержка синхронизации паролей
Автозаполнение платежных карт
Автозаполнение платежных карт

Синхронизация паролей — не единственное улучшение, касающееся авторизационных данных. В этой версии добавлен новый раздел управления паролями, который предоставляет наглядный список всех сохраненных учетных записей пользователя. Также добавлена функция генерации случайных паролей при регистрации нового аккаунта на каком-нибудь сайте.

Другим важным улучшением этой версии является расширение возможностей автоматического заполнения форм. Теперь функция автозаполнения поддерживает ввод сохраненных ранее данных платежных карт. Пользователью, воспользовавшемуся функцией, не придется при очередной покупке вводить имя, номер карты, срок ее действия и адрес — они могут быть вставлены автоматически и для осуществления покупки останется лишь добавить CVC-код.

Кроме того, в новой версии Opera для Android произведено еще несколько небольших улучшений:

  • Добавлена возможность убрать меню с последними поисковыми запросами, которое демонстрируется при обращении к адресной строке.
  • Добавлена возможность удаления пунктов истории посещений смахиванием.
  • Теперь, при выделении текста на странице, появляется кнопка поиска, которая осуществляет поисковый запрос по выделенному слову.
  • Добавлена возможность настроить спящий режим для неиспользуемых вкладок. Это полезно для экономии заряда батареи устройства.

А еще в новой версии обновлен движок Chromium до версии 66.

Скачать Opera для Android 47

БесплатноРазмер: 50 МбОС: AndroidСтабильная версия

Google Chrome 68 — новая версия с индикацией всех незащищенных страниц

Google Chrome 68 — новая версия с индикацией всех незащищенных страниц

Skype упразднит поддержку 7-й версии и добавит запись разговоров

Skype упразднит поддержку 7-й версии и добавит запись разговоров

Rainmeter 4.2 — обновление инструмента кастомизации рабочего стола

Rainmeter 4.2 — обновление инструмента кастомизации рабочего стола

Firefox 61.0.1 — обновление браузера с рядом исправлений

Firefox 61.0.1 — обновление браузера с рядом исправлений

Total Commander 9.20 — новая версия самого популярного файлового менеджера

Total Commander 9.20 — новая версия самого популярного файлового менеджера

The KMPlayer 4.2.2.3 — с функцией создания анимированных GIF

The KMPlayer 4.2.2.3 — с функцией создания анимированных GIF

Яндекс.Браузер

Обновление Яндекс.Браузера. С новой функцией энергосбережения.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Google Chrome 68 — новая версия с индикацией всех незащищенных страниц

Skype упразднит поддержку 7-й версии и добавит запись разговоров

Rainmeter 4.2 — обновление инструмента кастомизации рабочего стола

Firefox 61.0.1 — обновление браузера с рядом исправлений

Total Commander 9.20 — новая версия самого популярного файлового менеджера

The KMPlayer 4.2.2.3 — с функцией создания анимированных GIF

Opera 54 — новости на экспресс-панеле и функция восстановления

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64