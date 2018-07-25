Opera для Android 47 — с синхронизацией паролей и автозаполнением платежных карт

Компания Opera Software выпустила обновление своего браузера для мобильной операционной системы Android.

Opera для Android 47 включает несколько заметных улучшений. Основные изменения затронули работу с паролями и систему автозаполнения.

Важным улучшением этой версии является поддержка синхронизации паролей между мобильной и настольной версиями браузера. Теперь, вдобавок к ранее поддерживаемой синхронизации таких данных как закладки, вкладки, история посещений и экспресс-панель, добавилась поддержка сохраненных паролей. Даже если пользователь не заинтересован в синхронизации паролей с настольной версией, то новинка может быть полезна для резервного копирования авторизационных данных, которые будут надежно храниться в учетной записи Opera. Также в этой версии немного улучшен интерфейс самой функции синхронизации.

Поддержка синхронизации паролей Автозаполнение платежных карт

Синхронизация паролей — не единственное улучшение, касающееся авторизационных данных. В этой версии добавлен новый раздел управления паролями, который предоставляет наглядный список всех сохраненных учетных записей пользователя. Также добавлена функция генерации случайных паролей при регистрации нового аккаунта на каком-нибудь сайте.

Другим важным улучшением этой версии является расширение возможностей автоматического заполнения форм. Теперь функция автозаполнения поддерживает ввод сохраненных ранее данных платежных карт. Пользователью, воспользовавшемуся функцией, не придется при очередной покупке вводить имя, номер карты, срок ее действия и адрес — они могут быть вставлены автоматически и для осуществления покупки останется лишь добавить CVC-код.

Кроме того, в новой версии Opera для Android произведено еще несколько небольших улучшений:

Добавлена возможность убрать меню с последними поисковыми запросами, которое демонстрируется при обращении к адресной строке.

Добавлена возможность удаления пунктов истории посещений смахиванием.

Теперь, при выделении текста на странице, появляется кнопка поиска, которая осуществляет поисковый запрос по выделенному слову.

Добавлена возможность настроить спящий режим для неиспользуемых вкладок. Это полезно для экономии заряда батареи устройства.

А еще в новой версии обновлен движок Chromium до версии 66.