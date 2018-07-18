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Skype упразднит поддержку 7-й версии и добавит запись разговоров 18.07.2018

Skype упразднит поддержку 7-й версии и добавит запись разговоров

Компания Microsoft, владелец сервиса Skype, анонсировала ряд важных изменений в своем сервисе.

Во-первых, разработчики призывают всех пользователей обновить Skype до последней версии. Объявлено о скором прекращении поддержки Skype 7. Нужно уточнить, что речь о Windows-версии классического приложения (существует еще и отдельное приложение из Windows Store для Windows 10). Все пользователи должны обновить клиент до Skype 8 или до приложения из Windows Store. Это делается для исключения возможных проблем совместимости, которые могут возникнуть из-за конфликта старых и новых технологий. Седьмая версия проработает до 1 сентября 2018 года.

Напомню, что 8-я версия вышла в начале января и, по сравнению с 7-й версией, имеет такие преимущества, как новый интерфейс и набор дополнительных функций.

Интерфейс Skype 8
Интерфейс Skype 8

Во-вторых, Microsoft обещает целый набор интересных функциональных нововведений, которые появятся в программе в ближайшее время.

Функция записи голосовых- и видео-звонков — самое интересное нововведение, которое нужно ожидать в ближайшее время. Возможность записывать беседы была всегда востребована широкой аудиторией, но не присутствовала в базовом функционале. Для записи звонков использовались сторонние приложения, но в ближайших обновлениях эта возможность станет базовой. Будет доступна запись голосовых- и видео-звонков, а также всего происходящего на экране во время использования функции совместного использования экрана. Уточняется, что в случае записи все стороны сессии получают соответствующее уведомление. Новинка будет использовать облачные технологии и будет работать в версиях Skype для всех платформ.

Также обещано появление и других интересных нововведений и улучшений:

  • Оповещения о прочтении сообщения. Под сообщением будет появляться аватар читающего его пользователя. Это удобно при групповых беседах.
  • Скрытие сообщений и уведомлений в приватных чатах.
  • Функция отправки приглашения пользователям, у которых еще нет аккаунта в Skype.
  • Возможность отправки ссылки для быстрого вступления в группу.

Разработчики планируют постепенное развертывание новой функциональности у всех пользователей до конца этого лета. В общем, теперь всем заинтересованным пользователям необходимо обновиться до последней версии и ожидать появления нововведений.

Скачать Skype 8.25

Бесплатно/GPLРазмер: 55.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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