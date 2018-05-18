360 Total Security 10 Beta — тестирование новой версии бесплатного антивируса

Началось тестирование антивируса 360 Total Secutiry 10. Все желающие могут присоединиться и опробовать нововведения уже теперь.

360 Total Security является знаменитым бесплатным антивирусом. Этот антивирус включает набор инструментов для защиты компьютера от разного типа угроз. В состав программы входят сторонние движки от Avira, Bitdefender и QVMII, а также облачный сканер 360 Cloud и целый набор различных инструментов для оптимизации работы системы.

Мнение общественности об антивирусе 360 Total Security очень разное. Одни считают его чуть ли не лучшим бесплатным антивирусом с самым богатым функционалом и лояльно относятся к ряду рекламных предложений, которые содержатся в программе. Другие же крайне недовольны обилием рекламы и обвиняют антивирус в желании лишь нагрузить пользователю дополнительного софта. Истина находится где-то по середине: антивирус вполне способен уберечь от многих типов угроз, а реклама содержит лишь предложения скачать неплохие программы, что является не такой уж большой платой. Также есть платная подписка, которая убирает рекламу и включает фаервол и несколько дополнительных инструментов.

Обновленный интерфейс 360 Total Security 10

360 Total Security 10 включает обновленный интерфейс. Это не масштабная переработка, а косметическое обновление оформления — перерисованы многие элементы, изменены цвета базовой темы оформления, произведены незначительные изменения некоторых элементов. Сама структура интерфейса и органы управления программой осталась прежними.

В новую версию 360 Total Security добавлена функция 360 Send, которая служит для передачи данных c Android-устройства на компьютер. Это нужно как для просто передачи файлов, так и для резервного копирования. Для этого используется Wi-Fi-сеть, к которой должны быть подключены оба устройства. Подключение к интернету не требуется. Понятно, что для работы функции потребуется установить на смартфон/планшет дополнительную программу (360 Send в Google Play), которая, помимо описанного выше, позволяет меняться файлами через Wi-Fi с другими пользователями.

Другим обещанным усовершенствованием является улучшенная защита от новейших и еще неизвестных вредоносных программ.