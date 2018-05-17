Opera для Android 46 — обновление мобильного браузера

Выпущено интересное обновление мобильного браузера Opera для Android. Новая версия включает целый набор интересных улучшений: несколько тем оформления, ночной режим, сканер QR-кодов и быстрое закрытие приватных вкладок.

Теперь Opera для Android включает 3 темы оформления интерфейса. В состав браузера входит темная, светлая и красная темы. Выбор темы осуществляется в настройках браузера.

Выбор темы оформления Новый ночной режим

Ночной режим — еще одно улучшение этой версии. При активации этого режима понижается яркость экрана и используется новая темная тема оформления интерфейса. Переход между режимами находится прямо в главном меню браузера.

Добавлен сканер QR-кодов. Располагается справа от адресной строки. Пользователь нажимает на иконку функции, сканирует QR-код появившемся сканером и переходит на сайт — это, очень часто, быстрее и удобнее, чем набор адреса вручную.

Другим интересным улучшением является уведомление об открытых приватных вкладках. Оно висит в трее Android (сверху) и позволяет в один клик закрыть все открытые приватные вкладки. Это чтобы никто не проведал о тайнах пользователя.

В Opera для Android 46 есть еще пара новых мелочей: в адресную строку добавлена функция быстрой вставки и копирования адреса и добавлена возможность отключения предложений вариантов поисковых запросов. Движок Chromium обновлен до версии 63.