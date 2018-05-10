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10.05.2018

avast! 18.4 — регулярное обновление бесплатного антивируса

Выпущено очередное обновление антивируса avast!

avast! — довольно популярное антивирусное решение, способное уберечь от широкого спектра угроз безопасности компьютера. Программа постоянно развивается и дает неплохие результаты при проведении независимых тестов. Особо знаменита благодаря бесплатной версии, которая включает базовую защиту.

Это регулярное обновление avast! включает в программу несколько небольших улучшений и исправляет ошибки. Все улучшения этого выпуска не очень значительны и направлены на повышение удобства работы с программой.

Самым заметным изменением новой версии является улучшенный инструмент «Анализ сети» («Wi-Fi Inspector»), предназначенный для выявления проблем в Wi-Fi-сети, к которой подключен пользователь. В обновленном инструменте появилась новая карта, визуализирующая Wi-Fi-сеть с обнаруженными устройствами. Также упрощено изменение типа устройства и реализованы разные проверки для публичных и приватных сетей.

Новая карта сети в функции анализа
Новая карта сети в функции анализа

Еще одним улучшением этого выпуска являются новые диалоги для функций обнаружения эксплойтов и руткитов.

В этой версии антивируса avast! появилось новое выпадающее меню, располагающееся в правом верхнем углу окна программы. Оно призвано предоставить более удобный доступ к некоторым функциям программы.

Другим небольшим изменением является улучшение экрана выбора лицензии. Во-первых, раздел перенесен из настроек программы в новое верхнее меню. Во-вторых, в русской версии программы название «Подписка» изменено на «Мои лицензии». В самой функции упрощено получение новой лицензии, а ряд прочих улучшений обещан в следующих версиях программы.

И, конечно же, это обновление исправляет несколько ошибок в работе программы.

Скачать avast! Free 18.4

БесплатноРазмер: 233 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Antivirus 18.4

Пробная версияРазмер: 233 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Internet Security 18.4

Пробная версияРазмер: 240 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Premier 18.4

Пробная версияРазмер: 240 МбОС: WindowsСтабильная версия

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