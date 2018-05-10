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10.05.2018

Opera 53 —  сервисное обновление популярного браузера

Выпущена Opera 53 — новая стабильная версия популярного браузера.

Это обновление является сервисным выпуском, который направлен на исправление различных недоработок и ошибок. В этом выпуске устранено больше проблем, чем обычно.

Этот выпуск не включает в браузер никаких функциональных улучшений. Точнее, нет никаких функциональных улучшений в версиях для Windows и GNU/Linux. В версии для Mac OS подправлено отображение большого числа открытых вкладок и улучшено выделение просматриваемой вкладки в ряду прочих.

И пусть рядовой пользователь Opera, избалованный обилием нововведений, которые несет каждая новая версия, не расстраивается от отсутствия функциональных улучшений — безошибочная работа браузера намного важнее и приятнее.

Кроме массы исправлений, в Opera 53 используется обновленный движок Chromium версии 66.0.3359.139, что повышает стабильность работы браузера.

Скачать Opera 53 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 53 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 53 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 53 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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