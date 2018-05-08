Firefox 60 и Firefox 60 ESR — новая версия браузера

Вышла финальная версия браузера Firefox 60.

Как обычно, дистрибутив новой версии уже есть, а полный список изменений отсутствует. Тем не менее, ниже описаны нововведения и изменения, которые были заявлены разработчиком при тестировании этой версии или которые удалось проверить при ознакомлении с программой. Это обновление содержит несколько внутренних оптимизаций, направленных на повышение стабильности и производительности работы браузера, а также включает улучшения для веб-разработчиков и администраторов.

В Firefox 60 предпринято важное изменение, касающееся механизма отрисовки интерфейса браузера. Теперь рендерингом интерфейса браузера занимается CSS-движок (Quantum, включенный в Firefox 57). Это изменение предполагает некоторый рост производительности при формировании визуальной составляющей интерфейса программы.

Другое изменение касается администраторов сетей и направлено на упрощение одновременной установки Firefox на множество компьютеров. Реализованы новые политики для развертывания Firefox в корпоративной среде, при использовании групповых политик Windows или кроссплатформенного файла политик policies.json.

Прочие изменения Firefox 60:

Добавлена поддержка Web Authentication API, который позволяет работать с USB-токенами для авторизации на сайтах, предполагающих особую защиту.

Теперь для перехода в «Режим для чтения» используется горячая клавиша «F9».

Изменено положение индикатора работы веб-камеры (также заявлен ряд изменений поведения веб-камеры, однако, тоже самое было и в предыдущей версии).

Теперь закладки не поддерживают использование нескольких ключевых слов для одного и того же адреса, если у его POST-запроса одинаковые данные.

Также в этом обновлении исправлены ошибки в безопасности программы, улучшена поддержка веб-стандартов, произведены небольшие функциональные улучшения в инструментах веб-разработки и добавлена локализация на диковинный Окситанский язык.

Firefox 60 ESR

Firefox 60 для Android

Это очень важное обновление для пользователей ESR-сборки браузера (сборка без функциональных обновлений; нужна для развертывания в организациях). Предыдущая ESR-версия была с номером 52 и последние 8 версий привнесли в программу кардинальные изменения (переход на обновленный движок, новый интерфейс, дополнения на WebExtension...). В общем, после обновления пользователи этой сборки получат значительно измененный браузер, что прямо-таки перенесет их в другой мир. Также стоит напомнить, что предыдущая ESR-сборка стала последней совместимой с операционными системами Windows XP и Vista.

Новая версия Firefox для Android является весьма заметным и важным обновлением. Это первый выпуск, в который, с запланированной задержкой, включен быстрый CSS-движок Quantum. От этого изменения можно ожидать значительного ускорения обработки веб-страниц.