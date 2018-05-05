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05.05.2018

qBittorrent 4.1.0 — обновление свободного торрент-клиента

Выпущено очередное значительное обновление популярного торрент-клиента qBittorrent. В эту версию включено несколько небольших функциональных улучшений, улучшен веб-интерфейс, обновлен WebAPI и исправлена масса ошибок.

qBittorrent — мультиплатформенный Bittorrent-клиент с открытыми исходными кодами и богатым функционалом. Программа отлично подходит как для простого скачивания торрентов, так и для активной деятельности по их раздаче. Программа не содержит рекламы и активно развивается.

И хотя, как и прежде, абсолютным лидером по популярности среди пользователей является uTorrent, но среди альтернатив, самой большой популярностью заслужено пользуется именно qBittorrent.

Интерфейс qBittorrent
Интерфейс qBittorrent

Это обновление qBittorrent включает несколько функциональных улучшений:

  • Добавлена новая настройка «Объединять операции чтения и записи» (находится в дополнительных настройках).
  • В менеджер RSS добавлена новая функция «Умный фильтр эпизодов RSS» для тонкой настройки получаемых каналов.
  • Добавлена возможность указывать скорость, при которой раздача получит статус медленной.
  • В диалог создания нового торрента добавлена опция «Оптимизировать сортировку файлов» для сохранения их порядка.
  • Включен новый, улучшенный и переработанный, WebAPI. Это полноценная версия 2.0; старая, по-прежнему, будет поддерживаться.

В qBittorrent 4.1.0 предпринято множество улучшений в веб-интерфейсе для удаленного управления qBittorrent (WEBUI). Интерфейс переведен с обычного HTML на HTML5 (это, кроме прочего, исправляет визуальные проблемы); реализовано запоминание размера некоторых окон; добавлена возможность показывать и скрывать панель статуса; добавлено несколько новых опций; переименованы и переопределены пункты статистики; включено постоянное соединение Http/1.1; изменен формат чтения кэша на проценты и многое другое.

Кроме того, в этой версии предприняты незначительные улучшения в функции получения RSS и системе поиска. Также эта версия очень богата на внутренние оптимизации и исправления различных ошибок, что должно хорошо сказаться на стабильности работы программы.

Скачать qBittorrent 4.1.0 для Windows (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 17.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать qBittorrent 4.1.0 для Windows (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 21.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать qBittorrent 4.1.0 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 21.1 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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