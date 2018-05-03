FastStone Image Viewer 6.5 - новая версия с импортом видео

Выпущена обновленная версия программы FastStone Image Viewer, отличного инструмента для просмотра графических изображений в любых форматах.

Это не очень большое обновление FastStone Image Viewer, которое, впрочем, включает одно интересное улучшение. В эту версию добавлена поддержка импорта видео-файлов с внешних устройств (фотоаппаратов, телефонов...). Ранее программа умела получать только графические изображения, а теперь возможен импорт и видео-роликов.

Интерфейс FastStone Image Viewer

Может показаться, что для просмотрщика графических файлов, это совсем необязательное нововведение, однако оно позволит импортировать полный спектр снимаемых пользователем материалов, а короткие видеоролики для многих пользователей стали более привлекательной заменой обычным фотографиям. Простенький видеоплеер, включенный в программу пару версий назад, теперь стал очень кстати.

Другим небольшим улучшением FastStone Image Viewer 6.5 является расширение возможного временного интервала между просматриваемыми изображениями при слайдшоу. Если ранее максимальное время на одно изображение не могло превышать 5 минут, то теперь можно выставить хоть целый час.

Также в этой версии предприняты незначительные улучшения во встроенном видеоплеере и осуществлены прочие мелке улучшения и исправления.