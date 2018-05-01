7-Zip 18.05 — новая версия с повышенной скоростью работы

Вышла новая стабильная версия популярного бесплатного архиватора 7-Zip.
Как и прежде, 7-Zip считается одним из самых привлекательных инструментов для компрессии данных любого типа. Этот полностью бесплатный архиватор регулярно занимает хорошие позиции в топах результатов тестирования программ подобного рода.
Изменения в 7-Zip 18.05, в основном, направлены на повышение скорости работы программы:
- Повышена скорость однопоточного декодирования при использовании алгоритмов LZMA и LZMA2. Скорость возросла на 30% на 64-битных системах и на 3% на 32-битных.
- Теперь 7-Zip может использовать многопоточный режим декодирования 7z/LZMA2, если в потоке есть несколько независимых потоков данных.
- Теперь 7-Zip может использовать многопоточное декодирование для архивов в формате XZ с несколькими блоками.
- Повышена скорость сжатия LZMA/LZMA2 на 8% для быстрого и скоростного режимов компрессии и на 3% для нормального и максимального режимов компрессии.
Другими небольшими улучшениями являются изменение типа информационных окон «Свойства» и «CRC», а также небольшие улучшения в коде программы, отвечающие за обработку ZIP, HFS и DMG. Кроме того, новая версия 7-Zip исправляет несколько проблем и ошибок.