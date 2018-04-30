GIMP 2.10 — крупнейшее обновление свободного графического редактора

Сообщество GIMP Team сообщает о выпуске стабильной версии GIMP 2.10, долгожданной новой версии самого популярного свободного растрового графического редактора.

Новая версия GIMP — итог 6-ти лет труда сообщества свободных разработчиков (с момента выпуска версии 2.8 прошло 6 лет). Результатом работы стало внедрение движка обработки изображений GEGL, улучшения в интерфейсе, новые инструменты, улучшенная поддержка некоторых графических форматов, ряд улучшений для повышения удобства, обновленная поддержка управления цветом, улучшения для фотографов, усовершенствованная работа с метаданными и целый набор мелочей. Ниже бегло изложен очень краткий перечень изменений; на самом деле изменений намного больше и они значительно глубже.

Творчество на SLO.ru

Главной целью разработчиков был переход на фреймворк обработки изображений GEGL. Если предыдущие версии использовали GEGL лишь в некоторых аспектах программы, то теперь он используется повсеместно. Это предоставляет ряд преимуществ: поддержка 32-битного цвета, многопоточность и аппаратное ускорение с помощью видеокарты. Еще одним, отдельно отмеченным преимуществом перехода на GEGL является поддержка обработки цвета в линейном цветовом пространстве RGB.

Также нужно отметить более 80-ти фильтров на основе GEGL, входящих в состав GIMP 2.10, некоторые из которых ранее были в составе в качестве эффектов. Такой подход позволил применять эффекты в 32-битном режиме, просматривать их прямо на рабочем холсте и предпросматривать для сравнения эффекта с исходным изображением.

Изменен интерфейс программы. Добавлена новая темная тема оформления (теперь используется по умолчанию), а также новые монохромные иконки инструментов (можно использовать и старые иконки). Также добавлена возможность изменения размера (в том числе и в автоматическом режиме) иконок инструментов для лучшего отображения на экранах с высоким разрешением (всего 4 разных размера).

В новую версию включены новые инструменты и улучшены существовавшие ранее. Добавлены инструменты «Искажение» (Warp Transform) для локализованных трансформаций и «Преобразование по точкам» (Handle Transform) для трансформации объектов; инструмент «Смешивание» (Blend) переименован в «Градиент» (Gradient), а его возможности сильно расширены; значительно расширены многие инструменты выбора объектов; реорганизованы все инструменты, связанные с цветом (теперь на основе GEGL).

Также разработчики отмечают улучшения в инструментах, которые адресованы художникам. Добавлен инструмент «Кисть MyPaint» (кисити из форка GIMP-Painter), добавлены новые параметры, реализована возможность поворота холста, новая опция блокировки кисти и т. п.

В GIMP 2.10 функция управления цветом стала базовой (раньше использовался плагин). В частности, это дает возможность внедрить функцию управления цветом в пользовательские виджеты, к примеру, для предварительного просмотра изображений или шаблонов.

Предпринято множество улучшений для работы со слоями и масками.

Добавлена поддержка новых форматов: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT. Также улучшена совместимость с ранее поддерживаемыми форматами. Кроме того, отмечается улучшенный импорт изображений в формате PSD (Adobe Photoshop).

Другие важные улучшения: