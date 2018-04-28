ВКонтакте запустила функцию звонков в мобильном приложении

Социальная сеть ВКонтакте добавила функцию голосовых- и видео-звонков в свое мобильное приложение.

Теперь любой пользователь ВКонтакте может созваниваться с другими пользователями, в том числе и с использованием видеосвязи. Новая функция выглядит просто и стандартно: в правом углу шапки диалога доступна иконка телефонной трубки для осуществления звонка. Экран активного звонка тоже выглядит обычно и понятно.

Разработчики сильно хвалят качество звонков ВКонтакте и обещают стабильную связь без обрывов, при условии стабильного и качественного соединения пользователя с интерентом.

Иконка трубки в шапке диалога Окно вызова

По умолчанию, звонить можно тем пользователям, которым можно написать сообщение. Если пользователю нежелательны звонки от кого попало, то это можно изменить через настройки приватности. Там есть 5 различных положений опции, которые позволят настроить получение звонков хоть ото всех пользователей ВК, хоть ограничить круг звонящих до пары друзей.

А еще разработчики из Вконтакте акцентируют внимание на конфиденциальности сервиса. Сообщается, что все звонки проходят сквозное шифрование на устройстве пользователя и даже разработчики не могут получить доступ к разговору. Более того, ВКонтакте заявляют о технической невозможности передачи ключей и любого доступа к голосовым звонкам пользователя. Участники различных технических интернет-сообществ отнеслись к этим заявлениям с огромным скепсисом.

Внимание! Звонки ВКонтакте доступны всем пользователям последней версии приложений, однако появление функции в программе будет происходить постепенно. То есть, на данный момент не каждый пользователь сможет попробовать новинку. Чтобы иметь доступ к функции прямо сейчас, нужно получить звонок от пользователя, у которого она уже активна. Например, у ребят с Телеграм-канала SLO.ru.