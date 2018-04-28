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28.04.2018

ВКонтакте запустила функцию звонков в мобильном приложении

Социальная сеть ВКонтакте добавила функцию голосовых- и видео-звонков в свое мобильное приложение.

Теперь любой пользователь ВКонтакте может созваниваться с другими пользователями, в том числе и с использованием видеосвязи. Новая функция выглядит просто и стандартно: в правом углу шапки диалога доступна иконка телефонной трубки для осуществления звонка. Экран активного звонка тоже выглядит обычно и понятно.

Разработчики сильно хвалят качество звонков ВКонтакте и обещают стабильную связь без обрывов, при условии стабильного и качественного соединения пользователя с интерентом.

Иконка трубки в шапке диалога
Иконка трубки в шапке диалога
Окно вызова
Окно вызова

По умолчанию, звонить можно тем пользователям, которым можно написать сообщение. Если пользователю нежелательны звонки от кого попало, то это можно изменить через настройки приватности. Там есть 5 различных положений опции, которые позволят настроить получение звонков хоть ото всех пользователей ВК, хоть ограничить круг звонящих до пары друзей.

А еще разработчики из Вконтакте акцентируют внимание на конфиденциальности сервиса. Сообщается, что все звонки проходят сквозное шифрование на устройстве пользователя и даже разработчики не могут получить доступ к разговору. Более того, ВКонтакте заявляют о технической невозможности передачи ключей и любого доступа к голосовым звонкам пользователя. Участники различных технических интернет-сообществ отнеслись к этим заявлениям с огромным скепсисом.

Внимание! Звонки ВКонтакте доступны всем пользователям последней версии приложений, однако появление функции в программе будет происходить постепенно. То есть, на данный момент не каждый пользователь сможет попробовать новинку. Чтобы иметь доступ к функции прямо сейчас, нужно получить звонок от пользователя, у которого она уже активна. Например, у ребят с Телеграм-канала SLO.ru.

Скачать ВКонтакте 5.8 для Android

БесплатноРазмер: 100 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать ВКонтакте 4.2 для iOS

БесплатноРазмер: 107 МбОС: iOSСтабильная версия

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