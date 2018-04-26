Opera Touch — новый мобильный браузер для работы на бегу

Компания Opera Software с огромной радостью и гордостью сообщает о рождении Opera Touch — нового мобильного браузера.

«Браузер для работы по пути куда-нибудь» — примерно так можно охарактеризовать Opera Touch. Разработчики провели переосмысление того, как именно должен выглядеть современный мобильный браузер и какие возможности ему необходимы. Получился браузер с оригинальным интерфейсом, упрощенным функционалом (нет многих базовых функций) и тесной связью с настольной версией Opera.

Opera Touch для управления одной рукой

Первое, что там видно — интерфейс. Довольно симпатичный, удобный и простой. Главная особенность нового интерфейса — круглая навигационная кнопка, рассчитанная на управление браузером одной рукой. Она сосредотачивает основные функции браузера в одном месте для более удобного доступа (переход по вкладкам, поиск, перезагрузка, закрытие активной вкладки...). Современный пользователь использует смартфон чуть ли не на бегу и в различных ситуациях, когда нужно быстро достать устройство и получить информацию. Такие действия частенько выполняются одной рукой. С новым браузером это должно быть удобнее, ведь он на это и рассчитан.

Главное окно Opera Touch Навигационная кнопка

В интерфейсе Opera Touch четко выделена поисковая форма — при запуске браузера фокус сосредоточен на ней, из-за чего клавиатура находится в активном состоянии и ждет набора запроса. Также там есть кнопки для быстрого доступа к функции считывания QR-кодов и осуществления голосового поиска. В общем, все нацелено на мгновенный доступ к тем возможностям, доступ к которым должен быть быстрым.

Opera Touch — компаньон настольного браузера

Новинка является компаньоном настольной версии браузера. Подразумевается, что он будет использоваться совместно с настольной версией Opera. Дело тут в новой и очень важной особенности программы — функции Flow. Она представляет собой симпатично оформленную ленту сохраняемых пользователем материалов (ссылки, текст, картинки и прочее), которые синхронизируются между компьютером и смартфоном.

Функция Flow не работает без компьютера Лента функции Flow

Все просто: пользователь может отправить в Flow любой материал для получения его на другом устройстве. То сеть, Flow рассчитан не на хранение, а на передачу данных с компьютера на телефон или наоборот. Это для тех случаев, когда нужно передать какую-то информацию с одного устройства на другое. К примеру, можно скинуть с компьютера на смартфон пару ссылок, текст и ссылку на видеоролик, чтобы по дороге на работу ознакомиться с присланным. На самом деле, все это просто, очевидно и не ново, однако, форма, в которой подаются эти простые функции, сделана очень здорово и обязательно понравится широкой аудитории.

Чтобы работать с Flow нужно связать настольную и мобильную версии программы. Это происходит не с помощью традиционной регистрации, а через сканирование QR-кода, после чего устройства свяжутся и функция будет готова к работе.

В остальном, это простой браузер без лишних функций. Там нет никаких дополнительных возможностей и он вряд ли подойдет тем, кто пользуется только мобильным браузером. Помните, это не совсем полнофункциональный продукт, а компаньон настольной версии программы.

Вместе с выпуском Opera Touch обновилась и Opera для компьютера, чтобы браузеры были совместимы и могли работать с функцией Flow. Заинтересованные пользователи могут почитать об этом обновлении в соседней новости.

На данный момент доступна лишь Opera Touch для Android (требуется версия 5.0 или выше). Версия для iOS будет опубликована в ближайшее время.