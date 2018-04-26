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26.04.2018

Opera 52.0.2871.99 — обновление с поддержкой Opera Touch и быстрым поиском

Выпущена новая версия браузера Opera.

Это обновление Opera для компьютера касается выхода нового мобильного браузера Opera Touch, о котором можно почитать в соседней новости.

Во-первых, в браузер включена поддержка функции Flow, которая является одной из основных особенностей Opera Touch. Новая функция позволяет отправлять различные материалы (ссылки, текст, картинки и прочее) в специальное хранилище для последующего доступа к ним с другого устройства. То есть, это для тех частых случаев, когда нужно послать что-то самому себе с компьютера на телефон или наоборот. К примеру, можно скинуть текст или ссылки с компьютера на смартфон, чтобы ознакомиться с материалами по дороге на работу.

Opera Flow
Opera Flow

Чтобы активировать Flow, необходимо связать настольную и мобильную версии браузеров. Никакой регистрации не требуется — нужно единоразово синхронизировать устройства через QR-код. После этого, оба устройства будут иметь доступ к содержанию ленты Flow.

Вторым интересным нововведением этой версии является быстрая поисковая строка. Сочетание клавиш «ALT+Пробел» вызывают всплывающую форму поиска, результаты которой отображаются в том же самом всплывающем окошке. То есть, поиск и отображение результатов происходит без необходимости покидать просматриваемую страницу. Кроме того, всплывающая строка полезна не только для интернет-поиска, но и для поиска по открытым вкладкам.

Быстрый поиск в Opera
Быстрый поиск в Opera

Так как это обновление связано с новым мобильным браузером Opera Touch, то любопытному пользователю необходимо почитать о новинке в соседней новости.

Скачать Opera 52.0.2871.99 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 52.0.2871.99 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 52.0.2871.99 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 52.0.2871.99 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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