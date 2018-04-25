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25.04.2018

Vivaldi 1.15 — новая версия с установкой фона шапки браузера

Вышла новая версия браузера Vivaldi. Это некрупное обновление, которое включает несколько небольших функциональных улучшений.

В Vivaldi 1.15 реализована возможность использовать графическое изображение в качестве фона шапки браузера (главная панель). Это еще одна мелочь, которая поможет придать индивидуальности Vivaldi и сделать его более симпатичным пользователю. Новую опцию можно найти по следующему пути: «Инструменты» > «Настройки» > «Внешний вид» > «Фоновый рисунок окна».

Фон шапки браузера
Фон шапки браузера

В главное меню браузера добавлен раздел для доступа к закладкам. Это еще один способ для быстрого и удобного доступа к закладкам (особенно при работе с клавиатуры).

Еще одно нововведение касается полноэкранного режима работы. Теперь там доступна возможность вызова адресной строки и панелей браузера с помощью горячих клавиш.

Другим небольшим усовершенствованием новой версии Vivaldi является запоминание последних, выбранных пользователем, настроек при создании скриншота.

Остальные улучшения предприняты внутри браузера и являются исправлениями для повышения общей стабильности работы программы. Среди прочего, особо отмечается решение проблем с воспроизведением аудио в HTML5.

Скачать Vivaldi 1.15 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 39.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 1.15 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 46.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 1.15 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 1.15 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 47.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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