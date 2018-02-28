BleachBit 2.0 — обновление чистильщика системы с открытым исходным кодом

Выпущено крупное обновление для BleachBit, мультиплатформенного чистильщика системы с открытым исходным кодом.
BleachBit — простой, но мощный чистильщик системы с аскетичным интерфейсом. Программа позволяет чистить систему от ненужных файлов: файлы жизнедеятельности операционной системы, различные мусорные файлы, которые могут копиться на компьютере пользователя, и данные сторонних программ. Поддерживается очистка около сотни популярных программ, а также более 2000 при наличии аддона Winapp2.ini.
BleachBit — это, в первую очередь, программа из мира GNU/Linux, но она мультиплатформенная и есть версия для Windows, Mac OS и некоторых других. Программа развивается на некоммерческой основе сообществом независимых разработчиков, полностью бесплатна и имеет открытые исходные коды. Это простой, незагроможденный лишними функциями инструмент, который не содержит дополнительных предложений и прочих, ненужных пользователю элементов, которые встречаются в подобных программах. И хотя аскетичный интерфейс выглядит совсем несовременно, программа считается надежным и быстрым средством для очистки системы от ненужных файлов.
BleachBit 2.0 является довольно крупным релизом, который содержит массу внутренних оптимизаций и различных улучшений.
Изменения для всех версий:
- Добавлена поддержка перетаскивания. Теперь можно перетаскивать файлы в основное окно программы.
- Исправлен ряд проблем с очисткой браузеров Google Chrome и Chromium.
- Реализовано безопасное удаление информации из SQLite.
- При очистки браузера Firefox исправлен сбой обнаружения moz_favicons в базе профиля.
- Теперь проверка обновления программы происходит по защищенному протоколу HTTPS.
Изменения только для Windows-версии:
- Повышена точность очистки некоторых файлов операционной системы, благодаря специальному Windows API.
- Улучшена обработка имен файлов, содержащих юникод.
- Исправлена проблема с перезапуском Windows Explorer с обычными привилегиями при очистке миниатюр.
- Исправлена очистка корзины функцией предпросмотра.
- Исправлена проблема с удалением заблокированных файлов.
- Улучшено обнаружение выполняющихся процессов.
- Обновлен установщик NSIS до версии 3.0.
- Добавлена поддержка юникода установщиком программы.
- Обновлен Python до версии 2.7.
- Обновлен GTK+ до версии 2.22.
- Сокращен размер установщика.
- Исправлена строка отчета local_cleaners_dir в диалоге информации о системе.
- Улучшена обработка ложных срабатываний всяких антивирусных программ.
Изменения только в GNU/Linux-версии:
- Добавлена поддержка очистки journald.
- В bleachbit.desktop добавлены категории программ.
- Вызов команды apt-get для очистки apt для соответствия dpkg lock.
- В белый список добавлен Bluetooth daemon.
- Исправлена проблема при очистке APT autoremove.
- Исправлена очистка списка недавно используемых ресурсов GTK.
- Теперь для очистки используется базовая спецификация директорий XDG.
- Теперь в белых списках допустимы символические ссылки.
- XChat переименован в Hexchat.
- Улучшена очистка Liferea.
- Добавлены установочные пакеты для следующих дистрибутивов: Ubuntu 16.10 и 17.04 .deb, Fedora 25 и 26 .rpm и OpenSUSE Leap 42.x .rpm.
- Упразднены установочные пакеты для дистрибутива EOL.
Ряд прочих изменений касается сторонних разработчиков и призван облегчить дальнейшую работу над программой.