SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
28.02.2018

BleachBit 2.0 — обновление чистильщика системы с открытым исходным кодом

Выпущено крупное обновление для BleachBit, мультиплатформенного чистильщика системы с открытым исходным кодом.

BleachBit — простой, но мощный чистильщик системы с аскетичным интерфейсом. Программа позволяет чистить систему от ненужных файлов: файлы жизнедеятельности операционной системы, различные мусорные файлы, которые могут копиться на компьютере пользователя, и данные сторонних программ. Поддерживается очистка около сотни популярных программ, а также более 2000 при наличии аддона Winapp2.ini.

BleachBit — это, в первую очередь, программа из мира GNU/Linux, но она мультиплатформенная и есть версия для Windows, Mac OS и некоторых других. Программа развивается на некоммерческой основе сообществом независимых разработчиков, полностью бесплатна и имеет открытые исходные коды. Это простой, незагроможденный лишними функциями инструмент, который не содержит дополнительных предложений и прочих, ненужных пользователю элементов, которые встречаются в подобных программах. И хотя аскетичный интерфейс выглядит совсем несовременно, программа считается надежным и быстрым средством для очистки системы от ненужных файлов.

Интерфейс BleachBit 2.0
Интерфейс BleachBit 2.0

BleachBit 2.0 является довольно крупным релизом, который содержит массу внутренних оптимизаций и различных улучшений.

Изменения для всех версий:

  • Добавлена поддержка перетаскивания. Теперь можно перетаскивать файлы в основное окно программы.
  • Исправлен ряд проблем с очисткой браузеров Google Chrome и Chromium.
  • Реализовано безопасное удаление информации из SQLite.
  • При очистки браузера Firefox исправлен сбой обнаружения moz_favicons в базе профиля.
  • Теперь проверка обновления программы происходит по защищенному протоколу HTTPS.

Изменения только для Windows-версии:

  • Повышена точность очистки некоторых файлов операционной системы, благодаря специальному Windows API.
  • Улучшена обработка имен файлов, содержащих юникод.
  • Исправлена проблема с перезапуском Windows Explorer с обычными привилегиями при очистке миниатюр.
  • Исправлена очистка корзины функцией предпросмотра.
  • Исправлена проблема с удалением заблокированных файлов.
  • Улучшено обнаружение выполняющихся процессов.
  • Обновлен установщик NSIS до версии 3.0.
  • Добавлена поддержка юникода установщиком программы.
  • Обновлен Python до версии 2.7.
  • Обновлен GTK+ до версии 2.22.
  • Сокращен размер установщика.
  • Исправлена строка отчета local_cleaners_dir в диалоге информации о системе.
  • Улучшена обработка ложных срабатываний всяких антивирусных программ.
Интерфейс BleachBit 2.0
Интерфейс BleachBit 2.0

Изменения только в GNU/Linux-версии:

  • Добавлена поддержка очистки journald.
  • В bleachbit.desktop добавлены категории программ.
  • Вызов команды apt-get для очистки apt для соответствия dpkg lock.
  • В белый список добавлен Bluetooth daemon.
  • Исправлена проблема при очистке APT autoremove.
  • Исправлена очистка списка недавно используемых ресурсов GTK.
  • Теперь для очистки используется базовая спецификация директорий XDG.
  • Теперь в белых списках допустимы символические ссылки.
  • XChat переименован в Hexchat.
  • Улучшена очистка Liferea.
  • Добавлены установочные пакеты для следующих дистрибутивов: Ubuntu 16.10 и 17.04 .deb, Fedora 25 и 26 .rpm и OpenSUSE Leap 42.x .rpm.
  • Упразднены установочные пакеты для дистрибутива EOL.

Ряд прочих изменений касается сторонних разработчиков и призван облегчить дальнейшую работу над программой.

Скачать BleachBit 2.0 для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 8.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать BleachBit 2.0 для Windows (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 8.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать BleachBit 2.0 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать BleachBit 2.0 для других ОС

Бесплатно/GPLРазмер: 9 МбОС: РазныеСтабильная версия

Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Комментарии
* Простите за Disqus. Скоро тут будут нормальные комменты, а не это недоразумение.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

VLC Media Player 3.0.0 — аппаратное декодирование для 4K/8K, Chromecast, 360-видео и HDR

Opera 51 — новая версия браузера с массой улучшений

LibreOffice 6.0.0 — очередное крупное обновление офисного пакета

K-Lite Codec Pack 13.8.0 — последняя версия поддерживающая Windows XP

Vivaldi 1.14 — Markdown в заметках и вертикальный текст в ридере

Google Chrome 64 — с улучшенной блокировкой перенаправлений

Firefox 58 — обновление браузера с повышенной производительностью

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

Касперский

CCleaner

Total Commander

WinRAR

AIDA64