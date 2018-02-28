BleachBit 2.0 — обновление чистильщика системы с открытым исходным кодом

Выпущено крупное обновление для BleachBit, мультиплатформенного чистильщика системы с открытым исходным кодом.

BleachBit — простой, но мощный чистильщик системы с аскетичным интерфейсом. Программа позволяет чистить систему от ненужных файлов: файлы жизнедеятельности операционной системы, различные мусорные файлы, которые могут копиться на компьютере пользователя, и данные сторонних программ. Поддерживается очистка около сотни популярных программ, а также более 2000 при наличии аддона Winapp2.ini.

BleachBit — это, в первую очередь, программа из мира GNU/Linux, но она мультиплатформенная и есть версия для Windows, Mac OS и некоторых других. Программа развивается на некоммерческой основе сообществом независимых разработчиков, полностью бесплатна и имеет открытые исходные коды. Это простой, незагроможденный лишними функциями инструмент, который не содержит дополнительных предложений и прочих, ненужных пользователю элементов, которые встречаются в подобных программах. И хотя аскетичный интерфейс выглядит совсем несовременно, программа считается надежным и быстрым средством для очистки системы от ненужных файлов.

Интерфейс BleachBit 2.0

BleachBit 2.0 является довольно крупным релизом, который содержит массу внутренних оптимизаций и различных улучшений.

Изменения для всех версий:

Добавлена поддержка перетаскивания. Теперь можно перетаскивать файлы в основное окно программы.

Исправлен ряд проблем с очисткой браузеров Google Chrome и Chromium.

Реализовано безопасное удаление информации из SQLite.

При очистки браузера Firefox исправлен сбой обнаружения moz_favicons в базе профиля.

Теперь проверка обновления программы происходит по защищенному протоколу HTTPS.

Изменения только для Windows-версии:

Повышена точность очистки некоторых файлов операционной системы, благодаря специальному Windows API.

Улучшена обработка имен файлов, содержащих юникод.

Исправлена проблема с перезапуском Windows Explorer с обычными привилегиями при очистке миниатюр.

Исправлена очистка корзины функцией предпросмотра.

Исправлена проблема с удалением заблокированных файлов.

Улучшено обнаружение выполняющихся процессов.

Обновлен установщик NSIS до версии 3.0.

Добавлена поддержка юникода установщиком программы.

Обновлен Python до версии 2.7.

Обновлен GTK+ до версии 2.22.

Сокращен размер установщика.

Исправлена строка отчета local_cleaners_dir в диалоге информации о системе.

Улучшена обработка ложных срабатываний всяких антивирусных программ.

Интерфейс BleachBit 2.0

Изменения только в GNU/Linux-версии:

Добавлена поддержка очистки journald.

В bleachbit.desktop добавлены категории программ.

Вызов команды apt-get для очистки apt для соответствия dpkg lock.

В белый список добавлен Bluetooth daemon.

Исправлена проблема при очистке APT autoremove.

Исправлена очистка списка недавно используемых ресурсов GTK.

Теперь для очистки используется базовая спецификация директорий XDG.

Теперь в белых списках допустимы символические ссылки.

XChat переименован в Hexchat.

Улучшена очистка Liferea.

Добавлены установочные пакеты для следующих дистрибутивов: Ubuntu 16.10 и 17.04 .deb, Fedora 25 и 26 .rpm и OpenSUSE Leap 42.x .rpm.

Упразднены установочные пакеты для дистрибутива EOL.

Ряд прочих изменений касается сторонних разработчиков и призван облегчить дальнейшую работу над программой.