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11.02.2018

VLC Media Player 3.0.0 — аппаратное декодирование для 4K/8K, Chromecast, 360-видео и HDR

Выпущено крупное обновление популярного мультиплатформенного видеоплеера VLC Media Player. Это крупнейшее обновление за последние 3 года.

Внешне — это все тот же плеер, что и раньше — все изменения кроются внутри и предлагают ряд новых возможностей. VLC Media Player 3.0 — это аппаратное ускорение при воспроизведении видео в 4K и 8K, поддержка диапазона HDR, поддержка Chromecast, управление видео с углом обзора 360 градусов и огромная масса прочих улучшений.

Во-первых, стоит отметить, что, начиная с этого выпуска, кодовая база плеера и номер версии синхронизируются между версиями программы для всех платформ. Если раньше внутренний код и номера версий имели различия, то теперь они одинаковы для всех поддерживаемых платформ.

Интерфейс VLC Media Player 3.0.0
Интерфейс VLC Media Player 3.0.0

В VLC Media Player 3.0.0 включено аппаратное декодирование по умолчанию. Это особо важно при воспроизведении видео в высоком разрешении — 4K и 8K (кодеки H.264 и H.265). Теперь, при наличии мощного железа, плеер запросто справляется с самыми тяжёлыми видеороликами.

Добавлена поддержка видео с углом обзора 360 градусов. Доступна полнофункциональная навигация с возможностью смены точки обзора.

Теперь VLC Media Player поддерживает Chromcast для трансляции видео на любые устройства, совместимые с этой технологией. Более того, поддерживается передача и воспроизведение даже тех форматов, которые изначально не совместимы с Chromecast.

Добавлена поддержка видеороликов с широким динамическим диапазоном (HDR).

Также разработчики особо отмечают следующие нововведения: поддержка Blu-Ray Java-меню (BD-J), передача данных для HD-аудиокодеков, улучшена поддержка воспроизведения данных из локальной сети (SMB, FTP, SFTP, NFS), новый движок обработки субтитров с поддержкой изменения их размера и стиля начертания на лету.

Сотни прочих изменений касаются различных внутренних усовершенствований. Переписаны компоненты видеоплеера для оптимизации под современные устройства и повышения совместимости и стабильности. Добавлена поддержка новых аппаратных и программных декодеров. Добавлены кодеки для поддержки новых форматов. И многое другое.

Скачать VLC Media Player 3.0.0 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 37.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать VLC Media Player 3.0.0 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 38.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать VLC Media Player 3.0.0 для GNU/Linux и других ОС

БесплатноРазмер: 30 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать VLC Media Player 3.0.0 для Android

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

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