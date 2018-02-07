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07.02.2018

Opera 51 — новая версия браузера с массой улучшений

Вышла новая финальная версия браузера Opera. И опять, в новую версию включено множество небольших улучшений.

В первую очередь, разработчики отмечают значительный прирост в скорости работы браузера, который был достигнут за счет компиляции с помощью Clang. Заявлено повышение скорости прохождения теста Speedometer 2.0 (ну и, наверное, при обработке веб-страниц). Более того, в этом тесте, скорость работы Opera на 38% выше, чем последних версиях Firefox. Такие вот заявления.

Скриншот Opera 51
Скриншот Opera 51

Интересной новой функцией Opera 51 является возможность быстрого возврата к началу страницы после ее прокрутки. Достаточно просто кликнуть на саму вкладку, чтобы страница автоматически прокрутилась в самый верх. Если же кликнуть повторно, то страница прокрутиться обратно вниз. К примеру, это очень удобно при посещении супер-длинных страниц, типа лент Twitter и Facebook. Совсем мелочь, но именно из таких вот функций и состоит удобный браузер.

Теперь «Меню вкладок» (правый верхний угол) содержит 2 раздела с вертикальными списками открытых и недавно закрытых вкладок. Это удобно при взаимодействии с большим количеством вкладок.

Обновленное меню вкладок
Обновленное меню вкладок
Обои Windows в качестве фона
Обои Windows в качестве фона

Другим заметным улучшением Opera 51 является возможность, в качестве фона браузера, использовать обои, которые установлены для рабочего стола операционной системы. Наверняка, это будет хорошо для сохранения единого стиля рабочего пространства.

Другие улучшения Opera 51:

  • В менеджер закладок добавлена функция импорта закладок из других браузеров. Еще один способ для переноса закладок в Opera.
  • Реализован внутренний механизм для резервного копирования настроек профиля. Если что-то сломается, то всегда будет резервная копия и браузер запуститься в последней рабочей конфигурации.
  • Добавлена настройка для разрешения воспроизведения Flash-контента на всех сайтах без запроса.
  • В отделяемое окошко с видеоплеером добавлен элемент для быстрого перехода обратно к веб-странице.

В конце хочется отметить новую опцию для быстрого сброса всех настроек браузера в исходное состояние одной кнопкой (раньше это было сложнее). Случается, что со временем в браузере накапливаются различные данные, и он может немного подтормаживать. Это и кэш, и не оптимальные пользовательские настройки, и просто ошибки. Как раз эти проблемы и может решить полный сброс настроек. В результате, браузер будет как новенький, а пользовательские данные, типа закладок и паролей, останутся на месте (мелочи, такие как закрепленные вкладки и пользовательские поисковые системы, увы, отвалятся).

Скачать Opera 51 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 35.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 51 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 44.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 51 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 41.1 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 51 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 46.3 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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