LibreOffice 6.0.0 — очередное крупное обновление офисного пакета

Вышло крупное обновление популярного пакета офисных программ LibreOffice.

LibreOffice 6.0.0 — огромное обновление, включающее массу полезных улучшений во многих компонентах пакета. Ниже описаны лишь самые заметные изменения и только в общих чертах. Множество подробностей можно узнать в примечании к выпуску на официальном сайте программы (на русском языке).

Сразу необходимо отметить, что это первый выпуск программы, несовместимый с операционными системами Windows XP и Windows Vista. Теперь минимальная поддерживаемая система — Windows 7 SP1.

Скриншот LibreOffice Writer

Самые заметные улучшения LibreOffice 6.0.0 содержаться в текстовом процессоре Writer. Реализована возможность поворота вставляемого изображения под любым углом; добавлен новый, более современный, базовый стиль таблиц; теперь документы могут быть использованы как источник данных для рассылки электронных писем; теперь поисковая панель включает выпадающее меню с выбором типа поиска; базовое расстояние между колонками расширено до 0,5 см; изменены базовые настройки стиля нумерованных списков; улучшена работа поля ввода.

В табличном процессоре Calc произведен ряд небольших улучшений, касающихся поведения таблиц и отдельных ячеек.

В Impress включено 10 новых шаблонов, удален диалог подтверждения при вставке изображения фоном презентации, изменен формат слайдов новой презентации на 16:9 и улучшен диалог размножения. В Draw значительно улучшен интерфейс управления слоями.

Произведены различные небольшие улучшения в интерфейсе программы. Переработаны некоторые диалоги, добавлены новые опции, изменена компоновка некоторых разделов, произведены небольшие визуальные корректировки некоторых элементов интерфейса.

Расширена проверка орфографии. Слова из пользовательских словарей лучше распознаются благодаря автоматической подстановке приставок и суффиксов и поддержке сложного словообразования. Благодаря новому полю «Grammar by», в пользовательских словарях реализована возможность распознавания новых слов и включена возможность распознавания большего количества словоформ.

Произведено множество улучшений в функциях импорта документов из самых разных форматов в форматы LibreOffice. Также улучшена поддержка экспорта в некоторые форматы (например, в ODF и XHTML).

В LibreOffice 6.0.0 есть еще масса прочих улучшений: добавлены новые шрифты, обновлены справочные материалы, улучшены локализации, обновлены API и SDK, повышены стабильность и производительность.