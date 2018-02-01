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01.02.2018

K-Lite Codec Pack 13.8.0 — последняя версия поддерживающая Windows XP

Выпущена новая версия самого популярного набора видео- и аудио-кодеков K-Lite Codec Pack.

Обновления этого пакета кодеков случаются регулярно и не являются сколько-нибудь заметным событием, однако этот выпуск выделяется из ряда прочих. Дело в том, что это последняя версия K-Lite Codec Pack, которая совместима с операционной системой Windows XP. Этой операционной системой все еще пользуется не менее 10% пользователей программы, которым теперь не придется радоваться обновлениям своего любимого набора кодеков.

В остальном, это рядовое обновление, включающее самые новые версии входящих в состав пакета компонентов:

  • Обновлен Media Player Classic Home Cinema до версии 1.7.14.2.
  • Обновлен LAV Filters до версии 0.70.2-88-ga0ba6.
  • Обновлен MadVR до версии 0.92.11.
  • Обновлен Xvid до версии 1.3.5.
  • Обновлен MediaInfo Lite до версии 17.12.
  • Обновлен Codec Tweak Tool до версии 6.2.6.
  • Обновлен GraphStudioNext до версии 0.7.1.30.

Скачать K-Lite Codec Pack Basic 13.8.0

БесплатноРазмер: 14 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать K-Lite Codec Pack Standard 13.8.0

БесплатноРазмер: 30 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать K-Lite Codec Pack Full 13.8.0

БесплатноРазмер: 37 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать K-Lite Codec Pack Mega 13.8.0

БесплатноРазмер: 43 МбОС: WindowsСтабильная версия

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