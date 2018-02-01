K-Lite Codec Pack 13.8.0 — последняя версия поддерживающая Windows XP

Выпущена новая версия самого популярного набора видео- и аудио-кодеков K-Lite Codec Pack.
Обновления этого пакета кодеков случаются регулярно и не являются сколько-нибудь заметным событием, однако этот выпуск выделяется из ряда прочих. Дело в том, что это последняя версия K-Lite Codec Pack, которая совместима с операционной системой Windows XP. Этой операционной системой все еще пользуется не менее 10% пользователей программы, которым теперь не придется радоваться обновлениям своего любимого набора кодеков.
В остальном, это рядовое обновление, включающее самые новые версии входящих в состав пакета компонентов:
- Обновлен Media Player Classic Home Cinema до версии 1.7.14.2.
- Обновлен LAV Filters до версии 0.70.2-88-ga0ba6.
- Обновлен MadVR до версии 0.92.11.
- Обновлен Xvid до версии 1.3.5.
- Обновлен MediaInfo Lite до версии 17.12.
- Обновлен Codec Tweak Tool до версии 6.2.6.
- Обновлен GraphStudioNext до версии 0.7.1.30.