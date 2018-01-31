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31.01.2018

Vivaldi 1.14 — Markdown в заметках и вертикальный текст в ридере

Выпущена новая версия интересного браузера Vivaldi.

Это не очень пышное обновление, однако ему есть чем порадовать пользователей. В нем есть несколько полезных улучшений и масса исправлений различных проблем.

Самым заметным нововведением является возможность использования форматирования по правилам Markdown в функции «Заметки» (служит для создания текстовых заметок к просматриваемым сайтам). Markdown является достаточно популярным и очень простым языком разметки, который позволяет осуществлять несложное оформление текста. В общем, теперь в заметках можно использовать форматирование для большей наглядности и удобства восприятия написаного текста.

В Vivaldi 1.14 предприняты небольшие улучшения, повышающие удобство повседневной работы с браузером. Добавлена возможность настройки порядка веб-панелей. Также добавлена возможность менять местами поисковые системы для большего удобства выбора при поиске.

Еще одно нововведение, которое, впрочем, не заинтересует ни одного пользователя SLO.ru, является поддержка вертикального текста в функции «Режим чтения». Вертикальное написание иногда используется в японском, китайском и корейском языках.

Также в этой версии Vivaldi исправлено множество разнообразных ошибок. Теперь браузер будет еще стабильнее.

Скачать Vivaldi 1.14 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 39.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 1.14 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 46.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 1.14 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 1.14 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 47.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Firefox

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Яндекс.Браузер

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