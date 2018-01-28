Google Chrome 64 — с улучшенной блокировкой перенаправлений

Вышла новая стабильная версия популярного браузера Google Chrome.

В этом выпуске улучшена работа механизма блокировки всплывающих окон и различных нежелательных перенаправлений пользователя. Это касается такой проблемы современного интернета, как фейковые кнопки на некоторых сайтах и другие техники перехвата кликов, по которым происходит перенаправление пользователя на другой сайт. Рекламный блок может содержать кнопку воспроизведения видео, при нажатии на которую, пользователь ожидает начало воспроизведения ролика, а она является обычной ссылкой на рекламируемый сайт, или, что еще хуже, на загружаемый файл. Или, к примеру, закрывающий крестик рекламного объявления сработает не так, как ожидается, а вызовет дополнительные рекламные предложения.

Одним словом, Google борется с любым перенаправлением пользователя на сторонние сайты. Если Google уличит сайт в злоупотреблении такими вещами, то будет предотвращать на нем вызов всплывающих окон и новых вкладок.

Множество прочих улучшений этой версии содержатся внутри браузера и направлены на расширение поддерживаемых веб-технологий и т. п. Особо отмечается поддержка Resize Observer, служащая разработчикам сайтов для более тонкой корректировки размера элементов на сайтах и в веб-приложениях, при различных размерах экрана устройства у пользователя.

Конечно, как обычно, исправлен ряд проблем в безопасности браузера. В этот раз 53 штуки.