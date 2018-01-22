SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
22.01.2018

Firefox 58 — обновление браузера с повышенной производительностью

Сообщество Mozilla выпустила новую версию популярного браузера Firefox.

Это первое значительное обновление браузера после недавнего крупного релиза, в рамках которого, были значительно переработаны внешние и внутренние аспекты браузера. В свою очередь, Firefox 58 включает, в основном, внутренние изменения, направленные на оптимизацию производительности программы.

В Firefox 58 включено одно функциональное улучшение: возможность сохранения адресов и реквизитов банковских карт для последующего автоматического заполнения платежных форм на сайтах. Эта функциональность вводится поэтапно и будет доступна только некоторой части аудитории, а остальным пользователям придется немного подождать. Управление сохранением этих данных доступно через «Настройки» > «Приватность и защита» > «Формы и пароли».

Важным внутренним улучшением является использование механизма Off-Main-Thread при отрисовки веб-страниц. Избегая технических подробностей, можно сказать, что это улучшение благотворно сказывается на скорости рендеринга страницы.

Другим улучшением, касающимся производительности, является кэширование JavaScript-кода с помощью JSBC. Это позволяет сократить время загрузки сложных страниц, изобилующих JavaScript-кодом (например, Facebook).

Также в этой версии исправлены ошибки, в том числе касающиеся безопасности браузера.

Среди прочего, заявлена невозможность отката к предыдущей версии браузера после обновления. Если быть точнее, то если пользователь вернется на старую версию браузера (до Firefox 57), то некоторые данные профиля могут быть утрачены или просто неработоспособны. Для таких случаев рекомендуется использовать новый профиль. Такие вот дела.

Скачать Firefox 58 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 32.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 58 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 58 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 58 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Комментарии
* Простите за Disqus. Скоро тут будут нормальные комменты, а не это недоразумение.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Skype 8 — новая версия для Windows 7/8 с новым интерфейсом

Opera 50 — обновление браузера с массой улучшений

Telegram 4.7.0 – с поддержкой нескольких аккаунтов

Firefox Focus 4.0 — автозаполнение адресов и поисковики

Яндекс.Браузер 17.11 — обновление с новой галереей фонов

Opera 49.0.2725.56 — изменения в работе VPN

Telegram 1.2.0 — обновление десктопной версии мессенджера

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

Касперский

CCleaner

Total Commander

WinRAR

AIDA64