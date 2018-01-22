Firefox 58 — обновление браузера с повышенной производительностью

Сообщество Mozilla выпустила новую версию популярного браузера Firefox.

Это первое значительное обновление браузера после недавнего крупного релиза, в рамках которого, были значительно переработаны внешние и внутренние аспекты браузера. В свою очередь, Firefox 58 включает, в основном, внутренние изменения, направленные на оптимизацию производительности программы.

В Firefox 58 включено одно функциональное улучшение: возможность сохранения адресов и реквизитов банковских карт для последующего автоматического заполнения платежных форм на сайтах. Эта функциональность вводится поэтапно и будет доступна только некоторой части аудитории, а остальным пользователям придется немного подождать. Управление сохранением этих данных доступно через «Настройки» > «Приватность и защита» > «Формы и пароли».

Важным внутренним улучшением является использование механизма Off-Main-Thread при отрисовки веб-страниц. Избегая технических подробностей, можно сказать, что это улучшение благотворно сказывается на скорости рендеринга страницы.

Другим улучшением, касающимся производительности, является кэширование JavaScript-кода с помощью JSBC. Это позволяет сократить время загрузки сложных страниц, изобилующих JavaScript-кодом (например, Facebook).

Также в этой версии исправлены ошибки, в том числе касающиеся безопасности браузера.

Среди прочего, заявлена невозможность отката к предыдущей версии браузера после обновления. Если быть точнее, то если пользователь вернется на старую версию браузера (до Firefox 57), то некоторые данные профиля могут быть утрачены или просто неработоспособны. Для таких случаев рекомендуется использовать новый профиль. Такие вот дела.