Skype 8 — новая версия для Windows 7/8 с новым интерфейсом

Компания Microsoft выпустила финальную версию нового Skype для настольных компьютеров и ноутбуков. Сразу необходимо уточнить, что речь идет о классическом приложении для операционных систем Windows 7 и 8, а не о версии для Windows 10, которая отличается от классической и уже входит в состав операционной системы, а также доступна для загрузки в Windows Store.

Skype 8 — это, в первую очередь, новый интерфейс. В отличие от приложения для Windows 10, чей интерфейс всегда отличался, оформление классической версии устарело и давно нуждалось в обновлении. Новое оформление интерфейса сильно отличается как от старой версии, так и от версии для операционной системы Windows 10.

Новый интерфейс в Skype 8

В новом интерфейсе полностью изменено оформление, а также переработана и значительно упрощена структура. Новый интерфейс очень чистый, в отличие от старого, который был сильно загроможден дублирующимися элементами для доступа к одним и тем же функциям. Также в новой версии нет рекламы, по крайней мере, сейчас. Все это должно упросить работу со Skype и сделать все действия пользователя самоочевидными.

Также важно отметить, что Skype 8 отлично смотрится на экране с любым размером и разрешением — окно программы сокращается до минимальных размеров, сжимая окно чата, схлопывая список контактов и уменьшая окно звонка.

Маленькое окошко чата Маленькое окошко звонка

В новой версии Skype включены новые функции. Одной из таких новинок является панель "Уведомления", которая содержит информацию обо всех случившихся событиях. Там, кроме различных сервисных сообщений, можно увидеть реакцию собеседников на сообщения пользователя и прочее. То есть, если пользователя упомянули в каком-то чате, то он этого не пропустит. Функция доступна через иконку колокольчика на верхней панели, рядом с аватаром.

Другой новой функцией является «Коллекция», которая содержит материалы, отправляемые собеседниками. Это разнообразные мультимедиа-файлы, файлы прочих форматов и ссылки. «Коллекция» доступна через ссылку под именем собеседника

Также в Skype 8 расширена функциональность групповых звонков. Теперь, к примеру, туда можно перетаскивать emoji-смайлики, если нет слов для более внятной реакции.

Остается уточнить, что эта версия будет работать в операционных системах Windows 7 и 8, а также в Windows 10 без обновления Anniversary Update или в режиме совместимости со старыми системами.